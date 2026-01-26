La intención del Real Madrid Baloncesto de reforzar su perímetro en el mercado de fichajes es un secreto a voces. Desde el comienzo de temporada, los nombres que han sonado para la entidad y no han acabado llegando no son pocos. Desde Jordan Loyd tras sus actuaciones con Polonia, pasando por Lester Quiñones o un Monte Morris que acabó en Olympiacos.

El objetivo del Real Madrid Baloncesto suma y sigue ¿Acabarán lanzándose a por él?

De entre los diferentes candidatos a ese puesto de escolta anotador en el Real Madrid Baloncesto, hay uno que parece no dejar de hacer méritos para llevarse las miradas. En este sentido, Lester Quiñones parece recordar cada día al aficionado madridista que sería una incorporación de garantías. Sus últimas actuaciones no dejan indiferente a nadie, pero, más concretamente, la última es una auténtica exhibición.

30 PTS 🪄 11 REB 🪄 10 FGM



En el partido entre Westchester Knicks, equipo asociado a la franquicia de Nueva York de la NBA y Osceola Magic, la de Orlando, Lester Quiñones fue el auténtico protagonista. Sus 30 puntos ya serían motivo más que suficiente para fijarse en él, pero que un escolta acumule 11 rebotes es prueba fehaciente de la base física de este jugador. A buen seguro que el Real Madrid Baloncesto agradecería una llegada de este calibre en el mercado de fichajes.

¿Quién es Lester Quiñones?

Seguramente, el nombre de Lester Quiñones no sea especialmente conocido en el panorama del baloncesto europeo. El objetivo del Real Madrid Baloncesto, a pesar de su excelente rendimiento en G-League actualmente, ha tenido una carrera ciertamente a la sombra. Sus pinitos en NBA con falta de oportunidades y unos números descomunales en G-League marcan la trayectoria de un jugador que aún tiene 25 años.

La carrera de Lester Quiñones a sus 25 años cuenta con algo menos de 60 partidos NBA disputados entre Golden State Warriors, Sixsers y Pelicans. A pesar de ello, su nombre en EEUU bien tiene su cota de protagonismo. La actual campaña de la pieza de deseo del Real Madrid Baloncesto tiene de promedio más de 22 puntos, más de 5 rebotes y casi 3 asistencias por partido. Siendo además números habituales en su trayectoria y que ha dejado en todos los equipos en los que ha militado. Por ello, su llegada a Europa siempre está sobre la mesa en las informaciones acerca del mercado de fichajes.