El mercado de la Liga Endesa no solo se está moviendo con los jugadores, sino que los banquillos también están que arden y se podrían dar algunos cambios significativos en los próximos días o semanas. Un equipo que atraviesa una mala dinámica de resultados y está abajo en la clasificación podría hacer firmar un nuevo técnico para dar un giro de guion.

MoraBanc Andorra no levanta cabeza y hay dudas sobre Joan Plaza

El MoraBanc Andorra volvió a tropezar y acumula ya siete derrotas consecutivas, esta vez frente al BAXI Manresa por 91-84. La falta de consistencia en defensa y la escasez de acierto en ataque volvieron a pasar factura a un equipo que se encuentra en antepenúltima posición de la Liga Endesa, con un balance negativo de 4-13.

Mientras tanto, la figura de Joan Plaza vuelve a estar en el centro de las especulaciones. Según ha informado el medio La Central ACB, el técnico catalán podría ser destituido en las próximas horas debido a la mala dinámica de resultados. Además, el equipo tiene por delante un partido clave ante Gran Canaria, que necesitará ganar si quiere mantener la categoría.

Joan Plaza habla de una posible destitución en MoraBanc Andorra

Tras caer esta jornada frente al BAXI Manresa, Joan Plaza no esquivó la situación y reconoció que la responsabilidad principal sigue siendo colectiva: “Ahora mismo no hay soluciones mágicas. Falta ganar un partido. Estos errores que hacemos vienen por la ansiedad. La realidad es que estamos a un partido del descenso”.

Sobre su continuidad, Plaza se mostró firme pero cauto, dejando la decisión en manos del club: “Que el club haga lo que crea, y tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Lo que depende de mí es que el equipo compita en pistas tan complicadas como esta”. Con estas palabras, el técnico dejó claro que seguirá centrado en preparar al equipo, mientras los rumores sobre su posible destitución siguen creciendo.

