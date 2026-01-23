A lo largo de los mercados, el Real Madrid es uno de esos equipos que toca todas las puertas posibles para ver si puede fichar a los grandes jugadores de la Euroliga. Sin embargo, hay veces que el club consigue los refuerzos deseados, pero en otras ocasiones tiene que conformarse con un “no” por diferentes motivos.

La oferta del Real Madrid a Yam Madar

El padre de Yam Madar, Zohar Madar, ha hablado en una entrevista en el medio Sport5 sobre el complicado momento deportivo que está atravesando su hijo en la Euroliga con el Hapoel Tel Aviv, donde tan solo ha disputado cinco partidos con una media de 11 minutos por encuentro, aportando 3 puntos, 1,4 rebotes y 1,8 asistencias. La competencia con Vasilije Micic y Chris Jones le está dejando sin un rol importante dentro de la plantilla.

Zohar Madar ha reconocido que el Real Madrid llegó a presentar una oferta por su hijo la pasada temporada: “Recibimos una oferta, pero la promesa de Ofer Yanai (presidente del Hapoel Tel Aviv) le hizo quedarse. Le prometió que sería el primer base cuando llegaran a la Euroliga”. El jugador decidió apostar por el proyecto israelí y ahora parece arrepentido de haber dejado escapar la opción del club madridista.

Yam Madar: su decepción con el Partizan y un hipotético fichaje por el Real Madrid

El padre de Yam Madar también tuvo palabras para la etapa anterior que vivió su hijo en el Partizan de Belgrado, donde quedó muy decepcionado con el trato recibido por el club serbio y por Obradovic: “Se vio obligado a dejar el Partizan porque le debían diez meses de salario. Habló con Obradovic e incluso le dijo que estaba dispuesto a seguir un año más, pero entonces su contrato fue rescindido. Zeljko le dijo a Jasikevicius que no le diese minutos a Yam, por eso lo descartaron del Fenerbahçe, no por su talento”.

Ahora, con contrato en vigor en el Hapoel Tel Aviv, el base israelí buscará hacerse un hueco y ganar protagonismo, algo que no será sencillo en el actual líder de la Euroliga. En cuanto a un posible fichaje por el Real Madrid, una opción que está totalmente descartada a corto plazo, su rol sería similar, ya que con jugadores como Campazzo, Maledon y la profundidad de la línea exterior blanca lo tendría complicado para disponer de minutos.

Números de Yam Madar con Hapoel Tel Aviv en la liga