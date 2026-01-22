El Real Madrid es el equipo más en forma de la Euroliga y este nivel de superioridad se está reflejando en la pista, con un equipo que domina las facetas del juego y que ha encontrado la estabilidad en este momento de la temporada. Además, los de Scariolo suben al carro a jugadores que deben ser piezas clave y que lo están demostrando.

La importancia de Theo Maledon en el último encuentro de Euroliga del Real Madrid

Theo Maledon firmó un partido muy sólido ante el Olimpia Milano, más allá de que sus 9 puntos no llamaran tanto la atención. En 20 minutos en pista, el base francés sumó 5 rebotes y 7 asistencias, mostrando una lectura de juego que marcó la diferencia en el encuentro. Su capacidad para generar ventajas desde el bote ayudó a que el ataque del Real Madrid fluyera con continuidad, especialmente en el primer tiempo, cuando el equipo comenzó a romper el partido.

La actuación de Theo Maledon refleja cómo ha ido creciendo desde su fichaje, mostrándose cada vez más cómodo en la pista y como protagonista. Esta mejoría también fue destacada por Sergio Scariolo en rueda de prensa: “Está aprendiendo a defender y a mezclar su anotación con la generación de juego. Estoy contento con él, está dando pasos adelante”.

El elogio a Theo Maledon y sus números con el Real Madrid

Theo Maledon puede ser una pieza clave para el próximo partido del Real Madrid contra el AS Mónaco, especialmente por su capacidad de creación de juego. Tras su buen rendimiento ante el Olimpia Milano, donde lideró al equipo en asistencias, el francés ha demostrado que puede mantener el ritmo ofensivo y generar canastas fáciles.

El respeto que genera Maledon no se limita a su propio equipo: ‘Peppe’ Poeta, entrenador del Olimpia, elogió la influencia de jugadores como el base francés en el equipo. Scariolo también destacó su evolución: “Le he entrenado en campus NBA. Siempre le he admirado desde que era pequeño. Es un placer entrenarle. Aunque aún es joven, tiene mucho instinto para ser base”.

Esta temporada, en la Euroliga con el Real Madrid, Theo Maledon promedia 11.3 puntos, 2 rebotes y 3.3 asistencias en 19.1 minutos por partido, con un acierto del 48.1 % en tiros de campo y 88.2 % en tiros libres.