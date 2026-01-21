El Real Madrid Baloncesto vive un momento de dulce sin igual. El conjunto de Sergio Scariolo vivió un valle de rendimiento en el inicio de curso, pero tras recomponerse está intratable. Frente a Olimpia Milano en Euroliga volvió a mostrar una cara implacable. Además del excelso partido de los titulares, piezas como Alex Len, David Kramer o Andrés Feliz demostraron no ser una mera comparsa.

La ‘rebelión’ de los suplentes del Real Madrid Baloncesto

La victoria del Real Madrid Baloncesto por 29 puntos en Euroliga no puede entenderse sin Lyles o Hezonja, pero tampoco sin varios de sus jugadores menos habituales. Por un lado, Alberto Abalde y Usman Garuba siguen creciendo y la etiqueta de suplentes ya hace tiempo que quedó atrás. Por otro lado, el impacto de jugadores como Alex Len y Andrés Feliz, que en menos de 15 minutos dejaron un +/- de +15 y +12 fue destacado. No obstante, el gran nombre propio fue David Kramer.

David Kramer ya acumula dos encuentros consecutivos jugando, tras haber quedado totalmente sumido en el ostracismo en el pasado. Además, contra todo un Valencia Basket en ACB y frente a un combinado Euroliga de la entidad de Olimpia Milano. En 13 minutos sumó 14 de valoración. Lo relevante del caso es que es una de las pocas piezas que el Real Madrid Baloncesto no tenía.

David Kramer, una pieza que lo cambia todo en Euroliga

Hasta el momento, el gran drama del Real Madrid Baloncesto era el puesto de cinco. Sin embargo, el rendimiento de Garuba ha solventado el problema. Alex Len ha pasado a ser un tercer pívot ‘de lujo’ y las dudas ahí son menos. En este sentido, la reinserción de David Kramer en el Real Madrid Baloncesto supone una solución a una de las carencias del equipo.

David Kramer es un perfil de tirador que hasta el momento no tenían. No obstante, es mucho más que eso. Dentro del roster del Real Madrid Baloncesto hay treses y medios fuertes y capaces de sostener a cualquier interior y escoltas que podrían amargarle la vida a cualquier pequeño del equipo rival. En este sentido, el alemán es un perfil con grandes aptitudes defensivas, con una planta superior a los doses blancos, pero con una lateralidad y capacidad de pasar bloqueos mayor que los Deck, Hezonja, Okeke… Un arma clave para enfrentar a perfiles top en Euroliga en esas posiciones.