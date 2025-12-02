El verano del Real Madrid Baloncesto insufló mucha ilusión a sus aficionados. Perfiles como Trey Lyles, Theo Maledon o David Kramer pusieron las expectativas muy altas. El rendimiento del equipo viene estando por debajo de lo esperado. No obstante, entre una cosa y otra, hay jugadores que no han podido demostrar todo su talento.

Se sale en las ventanas FIBA y el Real Madrid Baloncesto se frota las manos

Varias piezas del Real Madrid Baloncesto se han reivindicado con sus respectivas selecciones. Gabriele Procida y e Izan Almansa son dos ejemplos de jugadores que han sabido cambiar el paso. Sin embargo, uno de los casos más curiosos es el de David Kramer. El alemán ha estado teniendo constantes problemas físicos que le alejan de las pistas y de la regularidad que un jugador necesita para rendir. No obstante, su nivel con Alemania pone los focos en él para la Euroliga.

🇨🇾 64 – 83 🇩🇪

⚡ David Krämer | 14 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 11 de valoración.

🏆 Basketball World Cup European Qualifiers pic.twitter.com/W4V5ha4sbR — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 1, 2025

La presencia de David Kramer en Euroliga se adscribe al 30 de octubre. Durante el mes de noviembre ha disputado varios encuentros de ACB, pero ninguno de la máxima competición europea. Los problemas físicos en el inicio y la poca confianza del técnico del Real Madrid Baloncesto en el alemán le han mantenido al margen. Sin embargo, en estas ventanas FIBA ha vuelto a demostrar el jugador que es. Con 14 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 13 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, ha vuelto a alzar la mano para intentar revertir la situación.

¿Por qué podría ser un perfil interesante en Euroliga para Scariolo?

En ACB, los jugadores del Real Madrid Baloncesto suelen imponerse a nivel técnico y físico a sus oponentes. En este sentido, solo desde lo colectivo y la pizarra hay conjuntos que logran hacer daño a los blancos. Sin embargo, en Euroliga la situación es diferente. Si bien Sergio Scariolo tiene buenos stoppers en varias posiciones, entre sus aleros, hay pocos jugadores capaces de defender manejadores grandes. Ahí entra David Kramer.

🥨 La lapa de Myjava, el héroe que no vimos venir, el nuevo anti-Fournier. Con todos ustedes, David Kramer pic.twitter.com/lmAAt8e0aE — Víctor Colmenarejo (@karusito83) October 2, 2025

El roster del conjunto blanco cuenta con numerosos 3,5. Sin embargo, David Kramer es el único jugador que puede ocupar el 3, con complexión de alero, pero con movilidad de escolta. Andrés Feliz o Alberto Abalde son grandes defensores, pero contra manejadores Euroliga de gran envergadura como Fournier, Nwora, Shields… pueden sufrir en algunos sentidos. El alemán del Real Madrid Baloncesto combina una agilidad mayor que los Deck, Hezonja, Okeke y un tamaño superior a los Feliz o Abalde. Por ello, en un giro radical de los acontecimientos, podría ser una sorpresa de la segunda parte de la temporada, como en su día lo fue el dominicano.