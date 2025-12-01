El Real Madrid Baloncesto se encuentra en un momento complejo. La era Sergio Scariolo acaba de comenzar y el equipo aún está encontrándose. Las piezas del cuadro aún tratan de encontrarse y entenderse y, por el momento, el rendimiento es irregular. En verano llegaron grandes talentos. Algunos, como Theo Maledon o Trey Lyles no han tenido proceso de adaptación, a otros como Gabriele Procida o Izan Almansa les viene costando más entrar.

Pocos minutos en el Real Madrid Baloncesto, pero llegan las ventanas y explotan

Las ventanas siempre son una oportunidad para jugadores que vienen teniendo un rol menos protagonista en sus equipos. En este sentido, hay dos jugadores del Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo que se ha reivindicado con sus respectivas selecciones. El primero, Gabriele Procida. El italiano ha tirado la puerta abajo con hasta 24 puntos en la ajustada victoria de Italia frente Lituania. No obstante, no es el único.

Si Sergio Scariolo habrá quedado impresionado con el rendimiento con Italia del alero del Real Madrid Baloncesto, seguramente, también estará contento con el de uno de sus proyectos jóvenes, Izan Almansa. El interior madridista siempre ha tenido la vitola de estrella emergente, pero en su llegada al cuadro blanco parece haberle encasillado más en un rol de jugador formación, con más presencia en el U22 que en el primer equipo. Con España, frente a los Shermadini, Shengelia, Burjanadze, etc, dejó 12 puntos y 9 rebotes en 28 minutos de juego. Protagonismo y rendimiento.

¿Qué tiene preparado Sergio Scariolo para Izan Almansa y Gabriele Procida?

Lo curioso de Izan Almansa y Gabriele Procida es que se revelan con sus selecciones justo en un momento de mucha incertidumbre en sus posiciones en el Real Madrid Baloncesto. Por un lado, Izan Almansa ha brillado mientras Sergio Scariolo se la ve y se las desea con la rotación de Tavares. Principalmente, porque la situación y futuro rendimiento de Alex Len está cargado de incertidumbre. No obstante, no menos polémica es la situación en el 3.

🇩🇰 64 – 74 🇪🇸

⚡ Izan Almansa

🏆 Basketball World Cup European Qualifiers pic.twitter.com/hcwVd3Ljhc — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 27, 2025

Gabriele Procida ha demostrado estar más que preparado para jugar. Su actuación con Italia fue aún más espectacular que la de Izan Almansa y la rotación de Sergio Scariolo en el 3 está dando de qué hablar. Mario Hezonja acostumbra a estar en el disparadero. En algunos momentos por su rendimiento, en otros por circunstancias ajenas al juego. Deck tampoco está regalándole al Real Madrid Baloncesto su mejor versión. Además, el estado físico de Kramer, que ocupa el rol de alero por momentos, está plagado de incertidumbre. Por ello, no sería de extrañar que el italiano empezara a colarse en rotación.