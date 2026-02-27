El Real Madrid Baloncesto regresaba a la Euroliga tras un duro varapalo en la Copa del Rey de baloncesto. Los madridistas se las prometían muy felices alcanzando la gran final, pero un excelso Baskonia les apeó del trono. Bayern Múnich en casa era un choque complejo, pero lo solventaron con suma autoridad.

La decisión del técnico del Real Madrid Baloncesto en la Copa ACB en entredicho en Euroliga

La previa del encuentro Euroliga estuvo marcada por las palabras de Sergio Scariolo acerca de Chuma Okeke. El técnico del Real Madrid Baloncesto celebraba ‘recuperarlo’, ya que en competición europea sí puede alinear 3 extracomunitarios en el roster. El nigeriano fue el descarte en todos y cada uno de los encuentros de Copa ACB.

Sergio Scariolo afirmaba antes del duelo: “Volveremos a tener a Okeke, que para nuestra defensa sobre todo es importantísimo, casi decisivo. Eso nos ayudará a fortalecernos en una faceta en la que es verdad que hemos estado un tanto irregulares” estas palabras generaron cierto debate, ya que no fue elegido para un solo encuentro de una Copa ACB en la que el Real Madrid Baloncesto estuvo poco contundente defensivamente.

Un partido marcado por el runrún con Sergio Scariolo

Si la previa ya venía cargada de tensión, el encuentro no fue sencillo. El partido arrancó con silbidos para un Sergio Scariolo quiso quitarles importancia a posteriori: “Un tío con 44 seguidores en una red social dice: es una parte de la afición; respeto a los 10-15 que han pitado“. Además, el descartado en Copa ACB, Chuma Okeke, también se encargó de recordar que, efectivamente, tiene mucho que aportar a este Real Madrid Baloncesto.

💬 @sergioscariolo: “Estoy encantado de cómo el equipo ha reaccionado y respondido”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 26, 2026

Chuma Okeke a penas anotó 5 puntos, pero en 20 minutos de juego firmó un +/- de +20 con él en pista. Por ponerlo en contexto, Deck en el mismo tiempo firmó +3, al igual que Lyles, que en 16 minutos también estampó un +3. El nigeriano del Real Madrid Baloncesto se volvió a mostrar muy solvente en defensa y transmitiendo energía. Todo ello, en un encuentro Euroliga en el que Bayern Múnich anotó 70 puntos. Esta circunstancia reabre la herido de si, al menos en alguno de los encuentros de Copa ACB, hubiera sido de utilidad.