El Real Madrid Baloncesto aterriza en la Copa ACB en uno de los mejores momentos deportivos del curso. Durante esta campaña, las convocatorias de extracomunitarios no han generado especial polémica, en parte porque aún no se están jugando las castañas. El problema parecía resuelto con la nacionalidad nigeriana de Chuma Okeke. Sin embargo, el lío sigue y Gaby Deck y Trey Lyles seguirán en la pugna.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que tomar una decisión para la Copa ACB

En competición nacional únicamente se puede convocar a los partidos a dos extracomunitarios. Esto ha generado una rotación entre Chuma Okeke, Gaby Deck y Trey Lyles. Hasta el momento, el asunto no era especialmente polémico, pero seguramente nadie quiera perderse los encuentros de Copa ACB. A pesar de que el ex de Orlando Magic recibió el pasaporte nigeriano, ya hace tiempo que la Liga Endesa le requirió al Real Madrid Baloncesto documentación adicional.

👎🏻 ¿Cuales creéis que serán los 3 descartados de Scariolo en la Copa del Rey? Y recordad que uno debe ser extracomunitario, al no poder inscribir a Okeke como nigeriano, pese a tener ya el pasaporte, porque la ACB ha pedido “documentación adicional”… 🤐 pic.twitter.com/iU8B5veAfd — Víctor Colmenarejo (@karusito83) February 17, 2026

Seguramente el club buscaba solventar el asunto lo antes posible, pero, sin duda, la Copa ACB parece un evento clave para haber conseguido cerrar el asunto de su pasaporte, pero no ha sido así. Con ello, Sergio Scariolo tendrá que elegir para cada partido entre Gaby Deck, Trey Lyles y Chuma Okeke. La primera decisión, contra Unicaja de Málaga.

¿Se ha ganado el sitio Chuma Okeke?

El crecimiento de Chuma Okeke en el Real Madrid Baloncesto ha sido paulatino. Si bien en pretemporada apuntaba a estrella, la realidad en el inicio de curso fue bien distinta. Trey Lyles y Gaby Deck parecían bastante por delante del nigeriano en la rotación. Sin embargo, tanto por perfil como por nivel, este jugador ha ido haciendo méritos y quizás pase por delante en la Copa ACB.

En el último encuentro de Liga Endesa, precisamente contra el rival en Copa ACB, Unicaja, Chuma Okeke dejó mejor valoración que Trey Lyles y Gaby Deck, que arrastra problemas físicos; fue el descartado. El nigeriano es un mejor perfil para abrir el campo, algo que puede ser clave para un Real Madrid Baloncesto que suele sufrir para jugar en cinco contra cinco.

Si bien el talento de Trey Lyles es enorme, no deja de pisarse roles y espacios con Mario Hezonja. El argentino, por su lado, aporta más rebote y trabajo, pero quizás no sea lo que más necesita el equipo. Además, Scariolo tendrá que gestionar la carga de un Gaby Deck, cuyos problemas físicos son más que conocidos. La exigencia de la Copa ACB será acuciante para el Real Madrid Baloncesto y las decisiones tras lo de Chuma Okeke serán ineludibles.