El Real Madrid Baloncesto, a pesar de la derrota contra París Basketball en Euroliga, vive uno de los mejores momentos del curso. Su rendimiento se ha disparado y ya se prepara para una jornada doble de Euroliga realmente exigente con rivales como Panathinaikos y Dubai BC.

Los retos del Real Madrid Baloncesto en la jornada doble de Euroliga

De por sí una jornada doble de Euroliga ya exige máxima concentración y desempeño físico. Sin embargo, si además es a domicilio para un Real Madrid Baloncesto cuyo balance casa-fuera no está del todo equilibrado, más. En este sentido, Sergio Scariolo también tiene otras preocupaciones y es que la situación con Gaby Deck es la que es.

Ojo a las bajas de mañana contra Panathinaikos: “Feliz y Abalde están tocados pero estarán. El que no estará es Gaby Deck que dentro del protocolo que tenemos para cuidarle, necesita parar unos días.” pic.twitter.com/7Zvj0qXYVV — Javier Camello Muñoz (@JaviCamelloM) February 2, 2026

Los problemas físicos de Gaby Deck ya vienen de temporadas pasadas. El alero argentino no vive su mejor momento, alejado de ese 3 dominador en lo físico que fue. No obstante, acostumbra a dejar destellos de la capacidad que tiene. Por este motivo, el Real Madrid Baloncesto sigue cuidando de él. En esta jornada doble de Euroliga no estará como parte de un protocolo de cuidado. Sergio Scariolo lo explicaba así: “El que no estará es Gaby Deck que dentro del protocolo que tenemos para cuidarle, necesita parar unos días“.

Gaby Deck out, pero no todo está en contra

Gaby Deck no contará para Sergio Scariolo, Andrés Feliz y Alberto Abalde están tocados aunque su presencia parece segura. Sin embargo, no todo es negativo para el Real Madrid Baloncesto. Los blancos se medirán a uno de los mejores equipos de la Euroliga, pero en un momento tremendamente convulso para ellos. El presidente de Panathinaikos llegó a pedir la dimisión de plantilla y staff al completo.

#paobc owner Dimitris Giannakopoulos “message” to coaches and players after loss from Aris for the Greek League

“Coaches, assistant coaches, players, you have to resign” pic.twitter.com/AY0C2NPfiv — Yannis Psarakis (@YPsar) February 1, 2026

El partido de Euroliga entre Panathinaikos y Real Madrid Baloncesto trae también noticias, al margen de lo deportivo, que involucran a varios conjuntos. Más allá de las bajas como Gaby Deck y Kendrick Nunn o la situación institucional de los helenos, otra de las noticias tiene que ver con el mercado de fichajes. En este sentido, el cuadro de Atenas parece estar en conversaciones avanzadas con un ex madridista, Guerschon Yabusele. Sin duda, un movimiento que podría cambiar su desempeño europeo.