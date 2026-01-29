De la gloria a la incertidumbre: dos extremos que, en el deporte profesional, pueden separarse por un solo instante. Eso es exactamente lo que le sucedió a una de las mayores joyas de la cantera del Real Madrid, que este verano decidió dar el salto a la NBA. Una lesión grave e inesperada frenó en seco su camino. Lo que parecía un paso seguro hacia el sueño estadounidense, se convirtió en un golpe inesperado: ahora, sin contrato y con su futuro en el aire, su carrera enfrenta el desafío más grande.

El futuro de Eli John Ndiaye repleto de dudas

Una lesión siempre es del todo inoportuna, pero en algunos de los casos puede romper el sueño de una carrera. Eli John Ndiaye, ala-pívot formado en la cantera del Real Madrid, decidió abandonar la entidad blanca y poner rumbo a la NBA con un contrato two way con Atlanta Hawks tras no salir elegido en el Draft del pasado mes de junio.

An @emoryhealthcare injury update:



Two-way forward Eli Ndiaye sustained a left shoulder subluxation during the College Park Skyhawks game at Long Island on December 9. Following an MRI at the Emory Sports Medicine Complex, Ndiaye was diagnosed with a torn labrum in his left… pic.twitter.com/iUPpowDHWq — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 21, 2025

Sin llegar a debutar en la NBA, Ndiaye jugó nueve partidos con los College Park Skyhawks de la G League, promediando 8.1 puntos y 7 rebotes por encuentro. Su mejor actuación llegó frente a los Long Island Nets, donde registró 17 puntos y 13 rebotes en 37 minutos. Sin embargo, su camino dio un giro inesperado: un desgarro en el hombro izquierdo lo llevó al quirófano y, poco después, el 1 de enero, fue cortado por la franquicia de Georgia, quedando sin contrato y con el futuro en suspenso.

Eli Ndiaye queda ahora sin equipo y enfrenta una larga recuperación, con un futuro incierto lleno de interrogantes. Se espera que Chus Mateo, quien le dio la oportunidad de debutar en la élite con el Real Madrid, visite al jugador durante su viaje por Estados Unidos, ofreciendo apoyo y seguimiento en este momento tan delicado de su carrera.

¿NBA, Europa o Real Madrid?

El primer gran objetivo de Eli Ndiaye es recuperarse de la grave lesión en el hombro, antes de pensar en el siguiente paso de su carrera. Su opción más probable sería regresar a la NBA mediante un nuevo contrato bidireccional, lo que le permitiría alternar entre la liga principal y la G League, y finalmente debutar en la NBA. Este parece ser también el plan de Jason Ranne, representante de Ndiaye en la agencia Wasserman.

No se descarta que el ala-pívot senegalés pueda regresar a Europa, y el Real Madrid podría incluso abrirle las puertas a un posible retorno. En su última temporada con el club blanco, Ndiaye disputó 36 partidos de Liga Endesa, y su nombre sigue estando en la agenda de varios equipos de la ACB y la Euroliga que buscan reforzar la pintura. ¿Logrará recuperar su nivel y ganarse finalmente un lugar en la NBA? Esa es la gran incógnita que tanto aficionados como clubes siguen de cerca en el caso de Eli Ndiaye.