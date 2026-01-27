A finales de enero, todas las miradas del baloncesto de cantera se centraron en el torneo U16 de Sant Vicenç de Montalt, en la comarca del Maresme. Allí se enfrentaron los mejores equipos de España, incluyendo al campeón Barça Basket y al Real Madrid. Entre los blancos brillaron talentos como Toni Garma y Pablo Mera, pero uno se llevó todos los focos, consolidándose como la gran promesa del momento en categoría cadete.

Rhys Robinson, la revelación que ya apunta a la élite del baloncesto

Hace unas semanas se confirmó la nacionalización española de Rhys Robinson por carta de naturaleza. El pasado martes 20, Rhys Selby Robinson cumplió 16 años, y al obtener el pasaporte español antes de esa edad, no ocupará plaza de jugador nacionalizado cuando sea convocado por la selección. La normativa permite únicamente un jugador con estas características por torneo y combinado; en España, el último caso fue Lorenzo Brown. Selby, que ya era español a los 15 años, queda fuera de ese límite.

Nacido en California y formado en el Oakland Soldiers Blue HS, Rhys Robinson fue fichado por el Real Madrid en 2024 y ya participó en la MiniCopa de Málaga. Esta temporada está destacando con un nivel notable y brilló especialmente en el torneo de Sant Vicenç de Montalt. Robinson combina bidireccionalidad con un tiro exterior prometedor y puede desempeñarse tanto de uno como de dos. Su evolución física y su IQ serán determinantes para consolidarse como uno de los grandes talentos de la cantera.

En categoría cadete, Rhys Robinson todavía tiene aspectos por pulir, sobre todo su uno contra uno tras bote, la toma de decisiones y el juego en estático. El Real Madrid lo proyecta como un futuro integrante del primer equipo, pero varias universidades podrían tantearlo con ofertas, en un escenario similar al de Egor Demin con BYU o Sidi Gueye, actual jugador de los Wildcats de Arizona, sabiendo que Robinson podría formar parte en un futuro del Draft de la NBA.

Red de seguimiento de España en Estados Unidos

La Federación Española vigila de cerca a los jóvenes talentos españoles que se forman al otro lado del Atlántico, especialmente en las universidades e institutos de Estados Unidos. Para ello, ha creado una red de seguimiento coordinada por Daniel Gómez, ojeador de los Phoenix Suns, y el seleccionador Chus Mateo. Ahora, en un giro inesperado, la Federación ha puesto el foco sobre una gran promesa que llega directamente desde Estados Unidos.

