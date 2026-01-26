Los de Scariolo no tendrán un rival sencillo en su próxima jornada de Euroliga, especialmente teniendo en cuenta la racha positiva con la que llega su oponente, tras una victoria abultada en la competición nacional y rompiendo varios récords. Sin embargo, el Real Madrid intentará imponer su nivel y lograr un triunfo que le aúpe en la clasificación.

París Basketball arrasa antes de medirse al Real Madrid

En la pasada jornada de la liga francesa, el París Basketball ofreció un auténtico recital frente a Le Portel, imponiéndose de principio a fin con un marcador de 120-57. Desde los primeros minutos, los parisinos mostraron un dominio absoluto, con un parcial inicial de 10-0 y un segundo cuarto demoledor que dejó a su rival prácticamente sin opciones. La efectividad desde el tiro libre, los rebotes ofensivos y la precisión en las penetraciones hicieron que la ventaja se disparara hasta los 44 puntos antes del descanso.

El equipo parisino registró récords históricos de la liga francesa, incluyendo la mayor diferencia de puntos en un partido (+63) y la mejor marca de la temporada en anotación. París Basketball, que marcha tercero en la competición doméstica con un balance positivo de 13-4, afronta ahora un reto mayúsculo: vencer al Real Madrid en la Euroliga.

El juego coral al que deberá hacer frente el Real Madrid

Si algo destacó en esta abultada victoria del París Basketball en Francia fue el juego coral del equipo, con todos los jugadores anotando 10 puntos o más. Nadir Hifi lideró con 21 puntos, pero Sebastián Herrera, Daulton Hommes y Yakuba Ouattara también brillaron, mientras que Léopold Cavalière y Allan Dokossi dominaron los rebotes. Incluso los bases Joel Ayayi y Justin Robinson aportaron puntos y asistencias, mostrando un juego divertido y versátil.

Tras esta exhibición, París Basketball se prepara para el desafío de la Euroliga ante el Real Madrid, uno de los equipos más sólidos de Europa. Con un promedio de 89,3 puntos por partido y destacando entre los mejores en triples, los parisinos tendrán que combinar su juego coral y su precisión desde el perímetro para competir contra la calidad y la experiencia del Real Madrid.

¿Cuándo y dónde ver el París Basketball vs Real Madrid?

El partido entre París Basketball y Real Madrid, correspondiente a la jornada 25 de la Euroliga, se disputará este martes 27 de enero a las 20:45 horas en el Adidas Arena de París. El encuentro podrá verse en directo por televisión a través del canal M+ Deportes (dial 63) de Movistar Plus+, plataforma que contiene los derechos de la competición.

