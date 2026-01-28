Aún faltan varios meses para que arranque la temporada baja en la Euroliga, pero los grandes clubes ya trabajan en la planificación del próximo curso y en la identificación de los refuerzos que necesitarán para ajustar sus plantillas. En ese contexto, el Real Madrid continúa rastreando el mercado en busca de un escolta con capacidad anotadora y podría aprovechar situación interna que atraviesa Panathinaikos para explorar el fichaje de uno de los jugadores exteriores más cotizados del baloncesto europeo.

¿T.J. Shorts en la rampa de salida de Panathinaikos?

Temporada complicada para el jugador natural de Irvine, que firmó un contrato de dos temporadas con Panathinaikos el pasado verano tras brillar en París Basketball. Fue uno de los nombres más codiciados del mercado estival y varios equipos de la Euroliga se interesaron por sus servicios, aunque finalmente fue el conjunto de Atenas, dirigido por Ergin Ataman, el que logró cerrar el fichaje de T.J. Shorts.

Sin embargo, es Ergin Ataman quien no termina de contar con el pequeño base estadounidense. Hasta la fecha, promedia 11,7 puntos y 4 asistencias en 15 partidos de la liga griega, cifras que descienden a 8 puntos y 3,4 asistencias en 23 encuentros de Euroliga, muy lejos de los espectaculares 19 puntos y 7,3 asistencias que firmó la pasada temporada en la capital francesa a las órdenes de Tiago Splitter.

“Sinceramente, no sé qué hacer con algunos jugadores. Estoy realmente perplejo. No encuentro la solución: no nos aportan nada y tendrán que contribuir. Algunos jugadores no estuvieron a la altura y, una vez más, interrumpieron nuestro sistema. En este sistema de juego, algunos jugadores no merecen su lugar en el equipo. Los que no respeten el sistema no jugarán, eso es todo”, comentó Ataman hace unos días, enviando un mensaje directo a T.J. Shorts.

Shorts no disputó ni un solo minuto ante Baskonia en la jornada 23 de la Euroliga por decisión técnica. Posteriormente, jugó 28 minutos en la derrota frente a Maccabi Tel Aviv, en la que firmó 13 puntos y siete asistencias, para volver a ver reducido su protagonismo hasta los 18 minutos en el compromiso liguero ante Maroussi. Unos registros y una gestión de minutos que no eran los esperados y que, sobre todo, dejan interrogantes sobre su encaje en el sistema de Ergin Ataman. Dudas que podrían resultar difíciles de despejar y que abren la puerta a una posible salida de T.J. Shorts en verano, cuando el base estadounidense afrontaría la búsqueda de un nuevo reto en la Euroliga a sus 28 años.

Real Madrid y varios equipos de Euroliga monitorizan su caso

La situación de T.J. Shorts en Panathinaikos es bien conocida en los despachos de la Euroliga, y varios clubes siguen de cerca su evolución ante la posibilidad de que el conjunto ateniense decida prescindir de él de cara a la temporada 2026-27. Equipos como Real Madrid, Fenerbahçe o Hapoel Tel Aviv manejan perfiles similares al del base estadounidense, con la ventaja añadida de que el club blanco también tiene en su agenda a Nadir Hifi, con quien Shorts formó una de las parejas exteriores más determinantes del baloncesto europeo durante su etapa en Francia. Hifi, además, finaliza contrato con París Basketball el próximo 30 de junio.