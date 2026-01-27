El mercado ACB también se está activando en las últimas semanas y los clubes buscan refuerzos que puedan complementar las plantillas de cara al segundo tramo de la temporada. Casademont Zaragoza, que se ha visto afectado de lleno con alguna lesión importante, ha tenido que firmar un jugador de urgencia que puede aportar desde el primer día.

Casademont Zaragoza anuncia el fichaje de Isaiah Washington

Casademont Zaragoza no ha perdido tiempo tras confirmarse la lesión de Trae Bell-Haynes y ha acudido con rapidez al mercado para encontrar a su sustituto. El club aragonés ha alcanzado un acuerdo con Isaiah Washington, que se incorpora de inmediato al equipo para asumir la responsabilidad en la posición de base.

El jugador estadounidense, de 27 años, llega procedente del Nizhny Novgorod, donde era una de las referencias ofensivas del conjunto ruso, con promedios de 15 puntos, 4,2 rebotes y 5,9 asistencias por partido. Con pasaporte cotonú, Isaiah Washington destaca por su capacidad para dirigir, anotar y generar ventajas, y se integrará en la dinámica del equipo esta misma semana una vez superado el reconocimiento médico.

La actuación de Isaiah Washington que encandiló a Casademont Zaragoza

El gran escaparate en los clubes ACB de Isaiah Washington llegó en noviembre, en un partido que no pasó desapercibido para el Casademont Zaragoza. El base firmó una actuación descomunal ante el Avtodor Saratov, liderando a su equipo con 41 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, un triple-doble histórico que confirmó su capacidad para asumir y decidir partidos.

Más allá de ese encuentro, Isaiah Washington ha construido una trayectoria sólida con números consistentes. En su etapa en Alemania, con los Würzburg Baskets, superó los 12 puntos y las 4 asistencias por partido, mientras que en Francia, con el SLUC Nancy, se consolidó como base titular con promedios cercanos a los 11 puntos y 5 asistencias.

Plantilla Casademont Zaragoza 2025-26

Bases: Trae Bell-Haynes, Marco Spissu, Isaiah Washington

Escoltas: Miguel González, Matija Lukic, Joaquín Rodríguez, Carlos Alías

Aleros: Santi Yusta, DJ Stephens

Ala-pívots: Emir Kabaca, Jaime Fernández, Devin Robinson

Pívots: Joel Soriano, Bojan Dubljevic, Christ Koumadje, Youssouf Traoré