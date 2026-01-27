A pesar de que todo el lío institucional con la NBA Europa haya golpeado, y de qué manera, a la Eurocup, la competición organizada por Euroliga sigue teniendo talento a raudales. A pesar de haber perdido equipos punteros en un trasvase a BCL, hay nombres que merecen ser seguidos. A buen seguro, que los equipos de la Liga Endesa ACB siguen muy de cerca a talentos como estos.

Cinco opciones reales ‘top’ para el mercado

Jugadores destacados en la Eurocup hay muchos. Sin embargo, no todos tienen perfiles interesantes de cara al mercado de fichajes. Jugadores veteranos con poco movimiento entre equipos en su trayectoria, piezas en entidades con un músculo económico con el que es difícil de competir y otro tipo de circunstancias pueden hacer que un buen jugador no sea un buen fichaje. No obstante, sigue habiendo piezas suculentas para los equipos de Liga Endesa ACB en este mercado de fichajes.

Daron ‘Fatts’ Russell

Para imaginar la conexión de Daron ‘Fatts’ Russell con la Liga Endesa ACB en el mercado de fichajes no hace falta ponerse muy creativo. El talentoso ‘metepuntos’ de U-BT Cluj Napoca fue vinculado a equipos top de la competición como el Barça Basket.

Su salida del quebrado Pinar Karsiyaka acabó siendo en un escalón por debajo de la Euroliga. Sin embargo, su nombre seguramente haya quedado en muchas carpetas de direcciones deportivas. Más, después de ver los números que viene dejando en Eurocup, 20.7pts, 3.7reb, 6.5as.

Tobias Jensen

En rara ocasión, en Eurocup, se deja fuera de la ecuación en materia de producción de talento a Ratiopharm Ulm. El conjunto alemán acostumbra a sacar grandes jugadores jóvenes gracias a su política de minutos y oportunidades con ellos. El vuelo en el mercado de fichajes con la Liga Endesa ACB suele ser asiduo. LJ Figueroa, Dylan Osetkowsky, Juan Núñez o Alfonso Plummer son algunos de ellos ¿Será Tobias Jensen el siguiente?

Tobias Jensen es un perfil más que interesante para muchos equipos de Liga Endesa ACB. Su juventud, 21 años, ligado a su nivel, le hacen un talento emergente como pocos. Sus prestaciones son muy amplias, ya que anota, asiste y rebotea. Además, es un tirador muy seguro de 3 puntos, viene promediando en Eurocup un 43% de acierto.

Malachi Flynn

Al igual que Daron ‘Fatts’ Russell, Malachi Flynn ya ha estado en muchas carteras en los últimos tiempos. Su club, Bahcesehir, no es especialmente vendedor. Sin embargo, su perfil de trotamundos y el interés que ha despertado en equipos Euroliga seguramente le hagan apetecible para conjuntos top de Liga Endesa ACB en el mercado de fichajes.

La anotación que viene dejando Malachi Flynn en Eurocup es frenética. Sin embargo, a pocos les sorprenderá que un jugador que ha sido capaz de alcanzar en un partido NBA los 50 puntos, se mueva en cifras altas en la competición. Actualmente, sus guarismos en competición europea son de 16.8pts, 3.1reb, 4.7as.

Zacharie Perrin

El talento joven que viene emergiendo en Francia no tiene comparación prácticamente con ningún otro país. Los jugadores de la factoría gala cuentan con tanto nombre, que una pieza joven de nivel Eurocup pasa casi inadvertida. En este sentido, Zacharie Perrin, de Hamburg Towers, viene haciendo las cosas muy bien y es un nombre más que interesante para que algún conjunto de Liga Endesa ACB apueste por él.

Zacharie Perrin es un interior poco habitual. En la era del tiro de 3 puntos como ABC del baloncesto y en el que hasta el center más puro se prodiga, el francés es un jugador de pintura. Su excelente capacidad para rebotear y sus puntos cerca de aro le hacen muy dominante a pesar de no ser extremadamente grande, 2.08. Puede también jugar al 4 y al 5 en quintetos más móviles. Una polivalencia interesante en un mercado de fichajes tan acuciante como es el de interiores en la Liga Endesa ACB

Both Gach

Seguramente, no muchos aficionados al baloncesto tengan muy presente al conjunto Cosea JL Bourg-en-Bresse. Sin embargo, su desempeño en un grupo Eurocup en el que está por encima de Turk Telekon, Buducnost, Trento, Ulm, London Lions, Lietkabelis, Panionios… todos equipos de cierta ascendencia en la competición, han llamado la atención. En buena medida, parte del éxito pasa por las manos de Both Gach.

Both Gach llegó de Darussafaka al conjunto francés ya destacando. Sin embargo, su temporada en el Bourg-en-Bresse está siendo aún mejor. El escolta de casi dos metros viene siendo uno de los líderes en uno de los equipos revelación de la temporada. A pesar de no estar estadísticamente en la cima de la Eurocup, su rendimiento inmerso en un contexto ganador bien merece la llamada de algún ACB en el mercado de fichajes.