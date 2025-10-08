Si hay un tema que parece estar constantemente en el candelero en el Barça Basket es el tema del base. Ya el pasado curso, con las bajas, se barajó lanzarse al mercado de fichajes a por un director de juego que ayudase compartiendo labores a Satoransky. Esta campaña, la situación parece ser similar. La recaída de Núñez y los constantes problemas de Laprovittola mantienen el debate abierto. Todo ello, mientras su objetivo del pasado brilla en Europa.

De la órbita del Barça Basket a meter 37 en Eurocup ¿Dónde está el gran objetivo culé?

Uno de los nombres que más fuerza cogió el pasado curso para llegar a la ciudad Condal fue el de Daron ‘Fatts’ Russell. El que, por entonces, era jugador del Karsiyaka turco, se presentó como una oportunidad de mercado tras los problemas económicos que vivieron en el conjunto otomano. El base estuvo muy cerca de acabar vistiendo la camiseta del Barça Basket. Meses después, con el FC Barcelona en una coyuntura parecida, su brillo pone de bruces al aficionado azulgrana.

Daron ‘Fatts’ Russell es uno de los nombres propios de la presente temporada. El que un día fuera objetivo del Barça Basket, volvió a despuntar en Eurocup con una anotación desmedida. 37 puntos frente al Neptunas. Una actuación que podría quedar en anecdótica, si no fuera que últimamente parece que superar los 20 puntos, es el día a día del que podría ser jugador de la plantilla del FC Barcelona si las negociaciones hubieran llegado a buen puerto.

Daron ‘Fatts’ Russell, un día más en la oficina

El que fuera pieza de deseo del Barça Basket lleva la friolera de 79 puntos en los últimos 3 partidos. Muchos podrían pensar que los rivales a los que les ha endosado estas ingentes cantidades de tantos no son de entidad. Sin embargo, si bien no son combinados Euroliga, equipos como Neptunas o Bahcesehir ya han demostrado tener talento a raudales. Parece que Daron ‘Fatts’ Russell podría estar ante una temporada para consolidarse como estrella Eurocup.

Los últimos partidos de Daron ‘Fatts’ Russell