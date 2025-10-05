Primero fue la lesión de larga duración de Juan Núñez, y tras la victoria del Barça Basket ante el Panathinaikos llegó otro mazazo: la baja de Nico Laprovittola, que estará fuera cerca de un mes. Un contratiempo que trastoca los planes de Joan Peñarroya y reactiva el fantasma de las lesiones en el proyecto azulgrana. Ahora, la gran incógnita en el Palau Blaugrana pasa por conocer qué opciones maneja el técnico para cubrir las dos ausencias en el perímetro.

Kevin Punter y Darío Brizuela indispensables en el perímetro del Barça Basket

Nico Laprovittola fue una de las piezas clave en la victoria del Barça Basket ante el Panathinaikos en la segunda jornada de la Euroliga, firmando 15 puntos en 22 minutos. Sin embargo, el base argentino estará cerca de un mes de baja por molestias musculares. Un contratiempo importante para Joan Peñarroya, justo cuando el jugador había vuelto a ser fundamental en el esquema azulgrana tras perderse casi toda la pasada temporada por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Sin Núñez ni Laprovittola, el liderazgo exterior del Barça Basket pasa ahora por el binomio experimentado de Kevin Punter y Darío Brizuela. Ambos deberán asumir galones en una exigente semana con duelos ante Valencia Basket, Hiopos Lleida y Maccabi Tel Aviv. Punter ya demostró su peso ante el Panathinaikos con 25 minutos en pista —el tercer jugador más utilizado—, mientras que Brizuela, con solo seis, apunta a tener un papel creciente en la rotación de Peñarroya.

Juani Marcos: ¿De descartado a titular en el Barça Basket?

Brizuela tuvo una participación discreta en la victoria en el OAKA de Atenas, mientras que Juani Marcos fue uno de los descartes de Joan Peñarroya. Sin embargo, el base argentino —uno de los nuevos fichajes del Barça Basket— pasará de la grada a ser una pieza clave en apenas tres días. El canterano azulgrana entrará en la convocatoria frente al Valencia Basket y compartirá minutos con Satoransky en un perímetro nuevamente condicionado por las lesiones.

Juani Marcos apenas disputó cuatro minutos en el debut del Barça Basket en la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, pero en el imponente Roig Arena volverá a vestir la camiseta azulgrana en la Liga Endesa tras sus etapas en Lleida y Girona desde 2021.