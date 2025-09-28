Malas noticias en el Barça Basket: Juan Núñez deberá volver a pasar por el quirófano y estará entre tres y cinco meses de baja, a lo que habrá que sumar el tiempo necesario para recuperar ritmo competitivo. El base ya fue operado el pasado 11 de marzo y ahora afronta otro largo parón. Con Juani Marcos reforzando la posición de base, queda en el aire la gran incógnita: ¿saldrá el Barça al mercado en busca de un nuevo fichaje?

Las pocas opciones del Barça Basket en el mercado de fichajes

En su primera temporada al frente del banquillo del Barça Basket, Joan Peñarroya ha tenido que lidiar con contratiempos importantes en forma de lesiones, como las de Nico Laprovittola, Chimezie Metu o Juan Núñez. El joven base madrileño estará fuera de las canchas durante gran parte del curso, lo que podría llevar al club a rastrear el mercado en busca de un refuerzo que se sume a Tomas Satoransky y Juani Marcos en la dirección de juego.

Yago Dos Santos

Se trata de uno de los perfiles más codiciados para los equipos que buscan un base con experiencia en Euroliga. El jugador de São Paulo se encuentra libre tras finalizar su contrato con Estrella Roja, y su combinación de capacidad anotadora y dirección de juego lo convierten en una opción atractiva para complementar a Satoransky y Marcos. Con dos temporadas en Euroliga a sus espaldas, promedió 6,3 puntos y 3,3 asistencias el curso pasado, además de brillar en la reciente FIBA AmeriCup con 17,8 puntos y 6,2 asistencias por partido.

Shabazz Napier

Con tres temporadas de experiencia en Euroliga entre Olimpia Milano y Estrella Roja, y un total de 354 partidos disputados en la NBA con Miami Heat, Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves y Washington Wizards, Shabazz Napier continúa sin equipo a finales de septiembre. El base anotador de Boston se perfila como una opción interesante para el mercado europeo, mientras el Barça aún duda entre reforzarse o confiar en la dupla Satoransky-Marcos, con el respaldo de Laprovittola.

Mac McClung

Su incorporación se presenta complicada por el tema de cupos, pero el combo guard formado en Virginia sigue sin equipo NBA al inicio de la pretemporada. Tres veces campeón del concurso de mates y con apenas seis partidos disputados en la liga norteamericana, el ex de Georgetown y Texas Tech en NCAA podría mirar hacia Europa para vivir su primera experiencia en el Viejo Continente. Sin embargo, su perfil de base-escolta no encaja del todo en lo que buscan las oficinas que lidera Juan Carlos Navarro, del mismo modo que tampoco se valoran las opciones de Lundberg o Causeur.

¿Opción cantera?

La marcha de Raúl Villar rumbo a la NCAA con Charlotte alteró los planes de Joan Peñarroya, que desde la cantera solo cuenta con un perfil natural de base: Nil Poza. Incorporado este verano desde la cantera del Joventut Badalona, el joven jugador ya ha debutado con el Barça en Copa Catalunya —sumando 5 puntos ante Cerdanyola— y esta temporada compaginará minutos con el equipo júnior, el tercer conjunto azulgrana y el filial de Liga U22.