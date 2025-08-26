El mercado de fichajes Euroliga ya encara el sprint final, pero aún sigue habiendo sorpresas. Actualmente, los diferentes equipos parecen más enfocados en los descartes NBA. No obstante, aún se producen movimientos que pueden cambiar el devenir de equipos y jugadores. Estrella Roja, que parece no haber cumplido las expectativas, ha sido uno de los nombres propios del día.

Estrella Roja libera una de sus joyas en el mercado de fichajes Euroliga

Estrella Roja viene siendo uno de los equipos que más fuerte está invirtiendo en el mercado de fichajes Euroliga las últimas temporadas. Los serbios parecen aspirar a, por lo menos, playoffs o Final Four y el play-in de este curso sabe a poco. La plantilla estaba cargada de talento, con nombres como Filip Petrusev, Yago dos Santos o Nikola Kalinic. Sin embargo, el batacazo del curso ha llevado a agilizar la operación salida.

KK Crvena Zvezda Belgrade and Yago Dos Santos parted ways after two seasons — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) August 26, 2025

El mercado de fichajes ha llevado a jugadores como Ojeleye, Moneke o Tyson Carter a la disciplina del combinado Euroliga. Sin embargo, tan importante son las llegadas como las salidas y, en el día de hoy, acorde a la información de Luca D’Alessandro, insider Euroleague, Yago dos Santos ha rescindido contrato con Estrella Roja. El brasileño llegó como un talento por explotar, pero tras dos temporadas parece que su nivel no ha cumplido con las expectativas depositadas.

Yago dos Santos, un perfil muy buscado en el mercado

No son pocos los equipos de Euroliga que se encuentran buscando un combo con puntos en el mercado de fichajes; por ejemplo, el propio Real Madrid. Yago dos Santos podría encajar en esta idea de jugador. El brasileño es un perfil de pura inspiración, un microondas. Tras explotar en Europa con Ratiopharm, recaló en Estrella Roja, donde ha intercalado momentos estelares con actuaciones discretas. Cualquier otro jugador en su situación sería un caramelo del mercado, pero el actual militante del club serbio tiene un gran handicap.

Yago dos Santos ha demostrado poder rendir al máximo nivel. De hecho, sus 25 puntos frente al Barça Basket en Euroliga bien lo avalan como joya del mercado de fichajes. No obstante, su irregularidad ya supone un cierto problema, pero es que, además, si a esto se le añade su altura, es un handicap mayor. Su 1.79 m ya condiciona muchas situaciones, sobre todo defensivas, en el campo con él en pista. Por ello, para compensar, debería tener una mayor consistencia en su juego ofensivo.