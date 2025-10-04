El Barça Basket ha arrancado su temporada Euroliga con una de cal y otra de arena. Los culés quieren resarcirse de la mala campaña desempeñada el pasado curso y para ello han incorporado piezas clave como Shengelia o Will Clyburn, pero también recuperado otras de la enfermería como Jan Vesely o Nico Laprovittola.

Victoria del Barça Basket en Euroliga con sabor agridulce

Tras el batacazo frente a Virtus Bolonia, el partido contra Panathinaikos en el OAKA asustaba hasta al más optimista. Los azulgranas, sin embargo, lograron el triunfo en Atenas sin dejarse intimidar por una de las plantillas más potentes de la Euroliga. Un excelso Will Clyburn fue el ejecutor, pero un Nico Laprovittola superlativo puso la magia en la generación de juego. Toda una exhibición desde la manija del equipo.

Ets molt gran, Nico! 🪄



1️⃣5️⃣ punts

9️⃣ assistències

2️⃣1️⃣ de valoració



¡𝑸𝒖𝒆́ 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒗𝒊𝒔𝒕𝒆, 𝑳𝒂𝒑𝒓𝒐! 🇦🇷 pic.twitter.com/RFXZHkardc — Barça Basket (@FCBbasket) October 3, 2025

Si la noticia durante el partido fue el elevado nivel de Nico Laprovittola, tras la finalización del mismo, el argentino ha vuelto a estar en boca de todos. Justo antes de un partido de extrema dificultad contra Valencia Basket, el Barça Basket ha anunciado en sus redes que el jugador de Castelar, Argentina, tiene una lesión en el aductor y no podrá jugar frente al combinado taronja.

Una lesión en un mal momento para Nico Laprovittola

Nico Laprovittola estará de baja unas tres semanas, según ha informado el propio club. El varapalo llega en un mal momento por diversos motivos. El primero, porque el jugador parecía estar carburando tras su larga recuperación. La segunda porque su rival, el Valencia Basket, llega al choque con velocidad de crucero, campeones de la Supercopa y doblete de victorias Euroliga. Tercero, porque lo que viene no es sencillo, de nuevo los taronjas, Unicaja, Dubai BC, Maccabi… Sin duda, una baja sensible.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



El jugador Nico Laprovittola no jugarà el partit davant el València Basket.



L’escorta argentí va notar molèsties a l’adductor de la cuixa esquerra en una acció del tram final del partit davant Panathinaikos.



Les proves realitzades a Barcelona… pic.twitter.com/3kZwGzPets — Barça Basket (@FCBbasket) October 4, 2025

Calendario próximo del Barça Basket