El Barça cae en su debut de Euroliga ante Hapoel Tel Aviv (103-87) a pesar del esfuerzo monumental de uno de sus grandes fichajes. Desde el inicio, el Barça Basket mostró dificultades para encontrar ritmo defensivo y cohesión ofensiva, lo que permitió que los israelíes impusieran su juego mientras jugaban a su ritmo. Ni la vuelta de Vesely, ni la de Laprovittola, ni el debut de Shengelia fueron alicientes suficientes para evitar que la derrota se consumara, dejando claro que el desafío europeo apenas comienza pero el conjunto de Joan Peñarroya no está bien.

Will Clyburn: el motor ofensivo que lo da todo

Will Clyburn demostró por qué es uno de los fichajes más esperados del Barça. Han sido hasta 27 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias para 30 de valoración. Con movimientos en el poste bajo, mucho acierto desde el perimetro y penetraciones que rompieron la defensa de Hapoel, fue la referencia ofensiva constante del equipo. Cada vez que el Barça Basket necesitaba un impulso, Clyburn apareció, acumulando más de 20 puntos y obligando al Hapoel a ajustar su estrategia para contenerlo.

Com està 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧! 21 punts ja del '21'! (56-52) 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZOqQ2nPyr2 — Barça Basket (@FCBbasket) September 30, 2025

Su actuación no se limitó a los números. Clyburn lideró con su actitud, presionando en defensa y ejerciendo de lider con sus compañeros para no bajar los brazos, incluso cuando la distancia en el marcador crecía. Este liderazgo demuestra que su impacto va más allá del anotación: es un verdadero motor dentro del nuevo proyecto culé. A pesar de todo eso, el pobre nivel defensivo del equipo catalán alejó la victoria el día del debut en la Euroleague.

El papel crucial de Clyburn en el nuevo Barça Basket

Más allá de su capacidad anotadora, Clyburn ha sido clave para dar identidad al Barça en esta nueva temporada. Su presencia permite al equipo mantener alternativas ofensivas variadas, y su experiencia europea aporta serenidad en momentos de tensión, algo que hoy resultó vital para sostener la competitividad hasta el final.

Aun así, la derrota evidencia que, aunque Clyburn es fundamental, el Barça Basket necesita consolidar su conjunto y coordinación si quiere pelear realmente en Euroliga. Tras una mala actuación en la liga Catalana, y el estreno con derrota en la Euroliga, el segundo año de Joan Peñarroya empieza como termino el anterior, con muchas dudas.