El Barça Basket cerró su mes de pretemporada con un tropiezo en el Barris Nord, donde cayó frente al Hiopos Lleida por 74-63 en el Trofeo Ciutat de Lleida. Pese a dominar durante buena parte del tercer cuarto, los azulgranas se desmoronaron en el tramo final, superados por el acierto y la energía local, liderados por un brillante Caleb Agada con 24 puntos. El equipo de Joan Peñarroya inicia el curso de forma oficial con muchas dudas y con preocupaciones que reconoce el propio entrenador.

Las pérdidas sacan de quicio al Barça Basket

Joan Peñarroya analizó la derrota ante los medios de comunicación y se marchó del Barris Nord con la sensación de que al Barça Basket todavía le falta mucho rodaje para iniciar la temporada con buenas actuaciones. Tras la derrota frente al Hiopos Lleida (74-63), el técnico reconoció que al equipo le falta engranaje: “Hay que acelerar lo procesos, todavía estamos muy verdes”.

🗣 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚: "L'Hapoel és un equip amb molt nivell individual, poden competir contra tothom" pic.twitter.com/muLVUXrnxE — Barça Basket (@FCBbasket) September 29, 2025

El preparador azulgrana señaló los problemas que ha mostrado Barça Basket durante esta pretemporada, fijando el desorden ofensivo como una de las principales preocupaciones: “No hemos tenido ritmo ni claridad en ataque. Perder 22 balones es un lujo que no podemos permitirnos”. Además, otro aspecto que inquieta al técnico es la falta de química colectiva, consecuencia de un mes de preparación marcado por lesiones, reincorporaciones tras el Eurobasket y limitaciones de minutos en varias piezas clave. “Nos falta conjunción y asimilar mejor los roles”.

Los problemas se agrandan en el Barça Basket de Joan Peñarroya

El Barça Basket sigue viviendo un auténtico calvario con la enfermería, con Juan Núñez como uno de los casos más preocupantes. El base madrileño, que ya fue operado en marzo por una rotura del menisco externo de la rodilla derecha, deberá pasar nuevamente por quirófano tras una reacción inflamatoria durante la pretemporada. Su recuperación podría prolongarse entre tres y cinco meses, lo que deja al equipo con dudas sobre su disponibilidad para los primeros compromisos de Euroliga y ACB.

Final. Derrota al darrer partit de la pretemporada. pic.twitter.com/RYp5qsnXGt — Barça Basket (@FCBbasket) September 26, 2025

Ante esta situación, Joan Peñarroya deberá ajustar la dirección de juego con los recursos disponibles, confiando en Satoransky y Juani Marcos mientras se decide si el club recurre al mercado para reforzar la posición de base. Entre las opciones contempladas se encuentran jugadores experimentados como Yago Dos Santos o Shabazz Napier, aunque también se valora dar más minutos a los jóvenes de la cantera, como Nil Poza, que ya ha debutado esta temporada con el filial.

El sentir de la afición del Barça Basket con la pretemporada

Los aficionados del Barça Basket muestran en redes sociales su preocupación tras el cierre de la pretemporada, criticando la sensación de desorientación de Joan Peñarroya y señalando a Juan Carlos Navarro como principal responsable de no haber reforzado adecuadamente la plantilla. Muchos comparan el nivel del equipo con rivales como Valencia Basket o Real Madrid y sienten que los azulgranas parten en desventaja.