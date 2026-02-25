El mercado de fichajes tras la Copa ACB se ha disparado y se come a la actualidad de la Euroliga. Mientras los de Sergio Scariolo siguen de cerca a De Larrea, en Valencia se habla de Mirotic y Joventut cierra a Jabari Parker, el Barça Basket no se quiere quedar atrás. Tras unos días de información intensa en materia de traspasos, un center en auge coge fuerza.

El Barça Basket quiere acabar con sus problemas de juego interior en el mercado de fichajes Euroliga

Son más que conocidos los problemas del Barça Basket en la posición de cinco. A pesar de ello, parece que a esta circunstancia no se le pondrá remedio hasta el mercado de fichajes veraniego de la Euroliga. Las lesiones de Vesely, la irregularidad de Willy y el nivel de Fall han azotado la moral culé. Tras varios cursos aciagos, parece que se le pondrá solución y tras los rumores con Sylvain Francisco, irrumpió el nombre de Momo Diouf.

No es la primera vez que se relaciona al pívot de Virtus Bolonia con el Barça Basket. Momo Diouf es un perfil que lleva varias temporadas creciendo exponencialmente en Euroliga y se ha consolidado como un nombre a seguir para los grandes de la competición en el mercado de fichajes. Según ha informado Telesport, gana fuerza en la agenda del Barça Basket. Además, con el aliciente de que el técnico del eterno rival, Sergio Scariolo, ya sabe lo que es sufrirle como rival.

Momo Diouf ya sabe lo que es ganar a Sergio Scariolo

La temporada de Momo Diouf en Euroliga bien merece el caché que ha adquirido en el mercado de fichajes. Su progresión ya viene de lejos. El interior de Virtus Bolonia es internacional con Italia y ya demostró en el Eurobasket su nivel. En el torneo FIBA, el center dejó grandes actuaciones, pero especialmente notable fue su encuentro contra España. El jugador codiciado por el Barça Basket firmó 14pts y 8reb en la victoria frente a los de Sergio Scariolo que les despidió del torneo en fase de grupos.

La situación contractual de Momo Diouf es una de las claves para que se mueva a otro conjunto Euroliga en el mercado de fichajes estival. El center italiano acaba contrato este verano con Virtus Bolonia y se convertirá en agente libre. Con ello, se le abre una puerta a un Barça Basket que necesita una remodelación, pero que no vive su mejor momento económico para pagar buy-outs. Sus 25 años de edad, además, le hacen una apuesta de futuro realmente interesante.

