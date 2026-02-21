Son días y días en los que las noticias sobre el Barça Basket de cara a la Copa del Rey de baloncesto no dejan de abordar las posibles ausencias. Finalmente tanto Jan Vesely, como Kevin Punter y Tomas Satoransky estuvieron. Los azulgranas se impusieron a UCAM Murcia y lograron el pase a los cuartos de final del torneo. En parte, gracias a su estrella, pero mucho tiene que ver la pizarra.

Una estrella y un recurso que no tiene el Barça Basket

Finalmente Kevin Punter pudo hacer acto de presencia en el primer encuentro de la Copa del Rey de baloncesto. Su participación, solo por talento, ya lo cambia todo. El americano acabó con el sueño murciano con su actuación. De hecho, el propio Sito Alonso tras el encuentro resaltó su partido, aunque no sin ‘pulla’ por la gestión comunicativa previa de su lesión por parte del Barça Basket.

El Barça Basket de Xavi Pascual es un equipo que se organiza sobre el bloqueo directo central. Laprovittola principalmente es su gran generador. Jan Vesely en el short roll y Willy en caidas más largas son un poco el eje del juego. A partir de ahí encuentran juego de 2×2 o juego sin balón, tanto de Clyburn para tirar, como de Parra cortando. Sin embargo, fuera de ese ABC hay dos notas discordantes claves para el técnico, las situaciones de poste bajo para Shengelia y las salidas de indirectos de Kevin Punter.

Kevin Punter fue más que un verso libre en la Copa del Rey de baloncesto

La trascendencia de Kevin Punter estuvo marcada por lo que fue capaz de generarse, pero también lo que el contexto del Barça Basket preparó para él. El americano fue parte fundamental de una serie de sistemas con salidas para tirar. En ellas, tanto saliendo directamente, como usando otros jugadores de cebo para posteriormente buscarle a él, fue un dolor de cabeza para UCAM Murcia en la Copa del Rey de Baloncesto. Los culés parecen tener un equilibrio que en el pasado no tuvieron para encontrar a sus talentos.

🔙 Quin retorn! 2️⃣0️⃣ punts de Kevin Punter per derrotar l'UCAM Múrcia!pic.twitter.com/UjL4i16rWT — Barça Basket (@FCBbasket) February 20, 2026

Al margen de lo que Kevin Punter fue capaz de anotar sobre sistema, el Barça Basket fue capaz de explotar las atracciones que este jugador generaba. Tanto él, como el propio Shengelia desde el poste bajo fueron las variantes que hicieron poco predecibles a los azulgranas. Eso sí, está por ver su estado físico de cara a próximos encunetros, ya que venía de estar fuera por problemas musculares.