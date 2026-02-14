La situación que vive el Barça Basket dista mucho de ser sencilla. El acuciante calendario Euroliga no cesa, la Liga Endesa de por medio y la Copa ACB a la vuelta de la esquina, todo ello con un plantel golpeado por una plaga de lesiones. En este contexto, mucho se ha hablado del mercado de fichajes. Sin embargo, parece que los refuerzos tendrán que ser otros.

La Liga Endesa ACB, una oportunidad para los talentos del Barça Basket

Uno de los grandes problemas derivados de la plaga de lesiones no son solo las ausencias en si, también la rotación. Los problemas físicos son multifactoriales, pero la ausencia de Clyburn llevó a una sobreutilización de Punter o la falta de rotación en las posiciones base-pívot llevó a altos minutajes de Jan Vesely y Satoransky. Sus lesiones pueden ser casuales, pero está claro que se compraron el mayor número de papeletas.

Las lesiones se acumulan en el Barça



🤕 Xavi Pascual: "No hay nada que hacer: no podemos trabajar, no podemos crecer. Tenemos lo que tenemos, hay que intentar que los que están jueguen bien y esperar a que se recuperen los lesionados. Llevamos una barbaridad de lesiones" pic.twitter.com/JGge0F2kcH — Alex Molina (@alex30mp) February 12, 2026

La Copa ACB está a menos de una semana de comenzar y el encuentro de Liga Endesa supone un impasse para el Barça Basket. Los culés afrontan el partido sin Jan Vesely, Kevin Punter y Tomas Satoransky, además de la baja ya conocida de Juan Núñez. Sayon Keita o Nikola Kusturica podrían ser bazas más que interesantes para no sobrecargar a piezas como Brizuela, Laprovittola, Clyburn o Shengelia.

¿Dónde y por qué pueden aportar Nikola Kusturica y Sayon Keita?

En primer lugar, ya es más que habitual ver que, en ausencia de Jan Vesely, Tornike Shengelia rota tanto al cuatro como al cinco. Su capacidad atlética aporta a Xavi Pascual esa movilidad para la defensa de cambios que acostumbra a sumar Jan Vesely. Sin embargo, el georgiano ya ha tenido lesiones y sumarle minutos en rotación no parece lo idóneo. Es uno de los líderes, pero justo por ello, podría ser motivo para que descanse.

En estas lindes, Sayon Keita puede ser un aporte interesante para el Barça Basket. Su interminable envergadura no le resta movilidad. Si bien por peso y fuerza aún está verde cerca del aro, puede ser un jugador útil para el duelo de Liga Endesa ACB contra Baxi Manresa, que además propondrá vértigo y transiciones. Un contexto idóneo para un joven como el maliense.

Nikola Kusturica pasa de opción interesante, casi, a imperiosa necesidad. Dario Brizuela arrastra problemas físicos severos desde hace semanas. Laprovittola no deja de ser otro veterano que sale de una rotura de cruzado, con lesiones musculares de por medio. De igual manera sucede con Clyburn, recién recuperado y con una edad avanzada. El serbio tiene un talento descomunal para su edad. Si bien a nivel defensivo puede sufrir, se le caen los puntos de las manos. En un contexto alegre como el que apunta a tener el partido de Liga Endesa ACB, podría verse una versión más útil del talento de Novi Sad.