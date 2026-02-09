El Barça Basket sigue avanzando en las diferentes competiciones con cierta preocupación. El nivel del equipo es el peor desde la llegada de Xavi Pascual. Además, aunque se haya descartado una lesión grave para Punter y Satoransky, preocupa cómo puedan llegar estos dos jugadores a la Copa ACB. Por ello, Will Clyburn se vuelve más importante que nunca. Contra Girona se salió y la pizarra del técnico tuvo algo que ver.

Las claves tácticas del Barça Basket para encontrar a Will Clyburn

Todo apunta a que, de cara a la Copa ACB, encontrar a Will Clyburn pasará de ser una querencia a una necesidad. El talento del veterano parece interminable y Xavi Pascual tendrá que apoyarse en él. El de Gavá tiene claro su rol en los sistemas, que, además, cambia según el interior. En este sentido, la tipología de jugador influye para que el ex de Virtus Bolonia luzca.

21 punts, 5 triples i 16 de valoració. pic.twitter.com/LrDiCqeHgp — Barça Basket (@FCBbasket) February 9, 2026

Xavi Pascual busca maximizar las características de sus piezas. Por ello, Jan Vesely, que luce en el short roll, y Willy Hernangómez, que es una amenaza cerca de canasta, hacen que Will Clyburn se sitúe en diferentes espacios. Con el español es habitual el Spain pick and roll, un bloqueo y continuación con un bloqueo ciego a la caída del pívot. Esa pantalla la suele ejecutar el veterano alero americano. Su salida con la atención que genera el mayor de los hermanos Hernangómez le da muchas ventajas.

No he visto jamás a un jugador de 35 años llegar al Palau con tal compromiso y ganas de hacer ganar al Barça como a Will Clyburn. Necesito que se lleve un título de Blaugrana. Necesito que sea el Pete Mickeal de la Copa 2013.

We love you, Will.pic.twitter.com/OtmSA20Erx — Ángel Egusquiza González (@AngelEgusquiz86) February 8, 2026

Jan Vesely, el mejor socio de la leyenda Euroliga para Xavi Pascual

Jan Vesely es un distribuidor de máxima élite desde poste alto tras continuación corta del pick and roll. En este tipo de situaciones, Will Clyburn se sitúa en la esquina para castigar con tiro de tres o corte por línea de fondo las ayudas de lado débil que el checo demanda. En muchas ocasiones, la conexión es directa con el cohete de Praga. Otras, como en el mate contra Girona, a través de inversiones contra exteriores.

El pívot checo del Barça Basket se recuperó hace semanas de sus problemas físicos. Parece que Jan Vesely comienza a carburar a pasos unísonos con Will Clyburn. Esta circunstancia no es cosa menor, ya que su conexión puede ser una de las más interesantes a explotar por Xavi Pascual. Su juego de short roll es la clave para que el ex de Virtus encuentre ventajas más allá de lo que se genere por talento.