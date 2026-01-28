La plantilla del Barça Basket no es especialmente larga en cuanto a profundidad de vestuario. Por ello, ausencias como la de Will Clyburn o Tornike Shengelia han sido especialmente nocivas, sobre todo en Euroliga. A pesar de ello, Xavi Pascual ha sabido mantener el nivel, con la promesa de fichajes cada vez más lejana.

La mejor noticia para el Barça Basket en Euroliga

Los rumores sobre la posible vuelta de Will Clyburn en un periodo corto de tiempo estaban ahí. Sin embargo, aún se desconocía el momento exacto. Las primeras informaciones eran ambiguas, pero comenzó a coger fuerza la teoría de que volvería a ponerse la camiseta del Barça Basket frente a Olympiacos en Euroliga. A día de hoy, ya está confirmado su regreso.

Will Clyburn is available and he will play on Thursday the EuroLeague game between Olympiacos and FC Barcelona.



Xavi Pascual, head coach of Barça, confirmed the news. pic.twitter.com/vXATDIVRsZ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 28, 2026

El propio entrenador del Barça Basket, Xavi Pascual, ha confirmado las informaciones que emergían. Will Clyburn entrará en la convocatoria frente a Olympiacos y, con cautela, podría disputar algunos minutos. El regreso del que era la gran estrella del conjunto junto con Kevin Punter seguramente se celebre por todo lo alto. Eso sí, parecen no querer tomar excesivos riesgos. Una recaída sería catastrófica, sobre todo después de 14 partidos sin él.

¿Cómo transforma Will Clyburn al equipo de Xavi Pascual?

El rol que adopta Will Clyburn en el Barça Basket difícilmente se puede recrear con otras piezas. A pesar de la veteranía, sigue siendo un perfil potente en penetración, pero sobre todo con una mano prodigiosa. A diferencia de Joel Parra, su amenaza exterior genera puntos desde el 6.75, pero sobre todo espacios para el tan famoso juego de pick and roll de los equipos de Xavi Pascual.

La notícia más esperada: Will Clyburn volverá contra el Olympiacos



Xavi Pascual: "Una noticia buenísima. Hemos jugado 14 partidos sin él, una travesía muy larga. Como es el calendario, una lesión es una barbaridad de partidos. Estará disponible para jugar, pero será progresivo" pic.twitter.com/P9cOu78oAk — Alex Molina (@alex30mp) January 28, 2026

El Barça Basket tiene en Will Clyburn una estrella silenciosa. Mientras Laprovittola o Kevin Punter te castigan con acciones en bote y espectaculares, el alero puede hacerlo con un número muy bajo de botes. Desde el lado débil es un cuchillo con y sin balón. En este sentido, la conexión con el short roll de Jan Vesely puede ser un arma realmente potente ahora que el checo comienza a rodar.