El 19 de diciembre, Will Clyburn disputó su último partido antes de lesionarse el bíceps femoral ante el Baskonia, lo que lo ha mantenido alejado de las canchas durante seis semanas. Su ausencia ha sido un golpe para el sistema de Xavi Pascual en el Barça Basket, pero las buenas noticias llegan justo a tiempo: todo apunta a que Clyburn volverá en breve, en un mes de febrero clave con la Copa del Rey de Valencia y los encuentros decisivos de Euroliga.

¿Cuándo volverá Will Clyburn?

Tras la derrota del Barça Basket ante La Laguna Tenerife en la ACB, la atención en rueda de prensa se centró en una buena noticia: el inminente regreso de Will Clyburn al equipo de Xavi Pascual. El entrenador confirmó que el ala-pívot de Detroit se integrará esta semana a la dinámica del primer equipo, aunque todavía no hay certeza sobre cuándo volverá a sumar minutos en la pista.

Los próximos compromisos del Barça Basket incluyen el viaje a Atenas para enfrentarse al Olympiacos y el partido del domingo 1 de febrero ante UCAM Murcia, donde podría volver a pisar la pista el jugador fichado este verano. Otra posibilidad es que Clyburn reaparezca la semana siguiente en los duelos de Euroliga contra Fenerbahce, Baskonia o Bàsquet Girona de ACB, con la meta clara de recuperar su rol como pilar fundamental de cara a la Copa del Rey en Valencia.

Han sido catorce partidos sin Clyburn, privado de las múltiples opciones que aporta el polivalente jugador formado en Utah y Iowa en la NCAA. Aun así, el Barça Basket ha mantenido un balance positivo de 10-4. Pero más allá de las estadísticas, Xavi Pascual sabe que necesita a Clyburn: su figura es clave en el planteamiento táctico del equipo y sus recursos ofensivos resultan indispensables para el juego blaugrana.

Clyburn promedia 14,4 puntos —vigésimo máximo anotador de la Euroliga— y 4,2 rebotes en 17 partidos, mientras que en Liga Endesa sus cifras bajan a 11 puntos y 4,3 rebotes en diez encuentros. Su regreso también condicionará el rol de Miles Norris, principal beneficiado durante su ausencia. Con un calendario cargado y la Copa del Rey a la vista, recuperar a todas las piezas se vuelve clave para Xavi Pascual y el Barça Basket.

