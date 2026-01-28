El Barça Basket de Xavi Pascual vive en clave de presente: con el billete asegurado como cabeza de serie para la Copa del Rey de Valencia, el equipo mira a mantener puestos de honor en Euroliga y a asaltar la cancha de Olympiacos en la jornada 25. Pero más allá de la competición, el foco blaugrana también está en el futuro de algunos jugadores, dejando entrever que el propio Pascual podría haber asegurado su renovación.

¿Renovación cercana de Tomas Satoransky con el Barça Basket?

Desde su llegada al Barça Basket, Xavi Pascual ha dejado claro que Satoransky es su extensión en la pista y el jugador que mejor entiende su sistema. El base checo ya coincidió con el técnico catalán antes de su etapa en la NBA y actualmente promedia 22 minutos por partido en la Liga Endesa, con 6,6 puntos, 2,7 rebotes y 4 asistencias. En Euroliga, su protagonismo aumenta hasta los 25 minutos, aportando 7,3 puntos, 3,5 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro.

Con Xavi Pascual al mando, Satoransky supera los 20 minutos por partido en Euroliga y deja cifras de impacto en el histórico duelo ante Baskonia: 23 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en 40 minutos de juego. La gran incógnita sigue siendo su futuro, aunque hasta final de temporada seguirá siendo clave para Pascual como su verdadera extensión en pista.

Satoransky se ha convertido en el gran beneficiado de la llegada de Xavi Pascual, y todo apunta a que renovará su contrato con el Barça Basket. Mientras tanto, el futuro de jugadores como Nico Laprovittola, Jan Vesely o Willy Hernangómez queda en el aire, sobre todo con las elecciones a la presidencia previstas para marzo. Pascual confía plenamente en el base de Praga, que debería seguir formando parte de la posición de uno junto a Juan Núñez y Juani Marcos como tercer base de cara a la temporada 2026-27.

El 4/4 en triples de Satoransky. pic.twitter.com/UiVCgExcS8 — Barça Basket (@FCBbasket) December 28, 2025

Los objetivos del Barça Basket en verano

Xavi Pascual, junto a Juan Carlos Navarro, Mario Fernández y Jordi Trias, el Big3 de los despachos azulgranas, a la espera de que pueda suceder en el futuro con Josep Cubells, ya trabaja en el roster futuro del Barça Basket, con su sello de juego bien marcado. Los grandes objetivos del mercado: un alero potente que refuerce a Joel Parra —con Timothé Luwawu-Cabarrot, de Baskonia, como prioridad— y un interior capaz de alternar entre ala-pívot y pívot.