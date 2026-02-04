El partido de Euroliga entre el Barça Basket y Fenerbahce venía cargado de noticias. El momento de forma de los turcos, el regreso de una leyenda al Palau como Saras Jasikevicius o la crisis de resultados que viene atravesando Xavi Pascual marcaban la previa. El partido parecía tener un color, pero todo cambió.

La polémica con Saras Jasikevicius en el encuentro de Euroliga

Fenerbahce parecía tenerlas todas consigo para llevarse el choque Euroliga, pero los culés no desfallecieron y lograron reducir la abultada renta turca de la primera parte. El partido se igualó al máximo en unos instantes finales realmente tensos. En esos momentos fue cuando sucedió la acción que molestó a la leyenda del Barça Basket y ahora entrenador del cuadro otomano, Saras Jasikevicius.

Saras Jasikevicius está firmando el acta bajo protesta



🚨 Los árbitros han transformado una falta en defensa de Vesely por una en ataque de Horton-Tucker tras revisarla en el monitor pic.twitter.com/96vViRhv4V — Alex Molina (@alex30mp) February 3, 2026

Una penetración de Horton-Tucker defendida por Jan Vesely fue el motivo del enfado de Saras Jasikevicius. El base de Fenerbahce cargó contra Vesely, que se desplomó. Los árbitros, inicialmente, pitaron falta en defensa del jugador del Barça Basket. Xavi Pascual solicitó el challenge y acabaron dando falta ofensiva del americano. Esto molestó al técnico lituano y es que la acción tiene su intríngulis.

La leyenda lituana del Barça Basket, muy molesto con la aplicación del protocolo

Las opiniones sobre la acción polémica de la jornada en Euroliga pueden ser diversas. Sin embargo, lo que está a debate es el protocolo. Xavi Pascual solicita el Challenge, la falta en sí no puede cambiar de defensa a ataque únicamente por el tipo de contacto, pero sí que se puede revisar si los pies del jugador del Barça Basket están o no en el semicírculo de carga. Saras Jasikevicius no se podía creer lo que sucedió.

Vesely està MOLT lluny del semicercle, els àrbitres han rearbitrat una acció quan no podien fer-ho pic.twitter.com/Y75aIRsYsi — Alex Molina (@alex30mp) February 3, 2026

Saras Jasikevicius entendía que, independientemente del lugar donde sucediera la carga, era el tipo de contacto, lateral, por parte del defensor, el que determinaba que era falta defensiva. Sin embargo, los árbitros parece que habían marcado en defensa pensando que estaba en el semicírculo de carga. El center del Barça Basket estaba ciertamente lejos de dicha zona, lo que llevaba a pensar al técnico lituano que, en realidad, los árbitros no acudían al instant replay a observar esa circunstancia, sino a rearbitrar la falta.

El contacto entre el jugador del Barça Basket y el del Fenerbahce, efectivamente, había sido fuera de la zona de carga. Los árbitros marcaron falta en ataque. Saras Jasikevicius no daba crédito y parecía no creer que realmente el motivo de la señalización inicial fuera la posición de Vesely en el semicírculo o no. En su opinión querían aprovechar la circunstancia para enmendar un ‘error’ de apreciación del contacto. Sin duda, una polémica que pudo marcar el partido Euroliga y que bien demuestra que el arbitraje va más allá de los hechos y está cargado de interpretación.