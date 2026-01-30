El paso de Roger Grimau no fue exitoso en el Barça Basket, pero le sirvió de aprendizaje en los banquillos. Aunque siguependiente de entrenar a algún otro club de Euroliga, el técnico catalán ha reconocido la lección que aprendió dirigiendo al conjunto azulgrana y que pondrá ahora en práctica en sus nuevos retos.

El aprendizaje de Roger Grimau en el Barça Basket

En una entrevista en el canal de Youtube ‘Más que Pelotas’, Roger Grimau ha repasado su trayectoria en el Barça Basket tanto de jugador como entrenador. En el banquillo, el técnico catalán tuvo una etapa breve y sin éxito tras una temporada sin títulos y marcada por la irregularidad. Sin embargo, Grimau no se arrepiente de nada de lo que hizo: “Lo hice todo con el corazón y yo creo que ese debe ser el camino”.

Aunque aprendió mucho y le ha servido para el futuro, la lección que aprendió de su etapa en el Barça Basket es la diferencia que hay entre jugador y entrenador, donde en el segundo lugar tienes que estar pendiente de 14 o 15 personas que tienen que seguir tu idea y tus directrices: “Tienes que estar al tanto de todo, por muy bien que vayas siempre hay dos o tres cabreados… y todo es una bola que no para hasta que se termina la temporada”.

Roger Grimau y el Barça Basket de Xavi Pascual

El vínculo entre Roger Grimau y Xavi Pascual se remonta a su etapa como jugador, donde ambos coincidieron y lograron títulos importantes. Grimau valora la capacidad de liderazgo hacia un vestuario del actual técnico del Barça Basket: “Es un tío muy listo, muy inteligente, y eso se ve desde el primer día. A nosotros nos entrenó con 36 años, meterte a esa edad ahí con jugadores veteranos tiene muchísimo mérito”.

Sobre el Barça Basket actual, Grimau pone el foco en la enorme dificultad que supone competir y ganar combinando ACB y Euroliga. El exentrenador azulgrana cree que en el baloncesto de ahora se pierde la perspectiva a cualquier título y la dificultad que tienen los técnicos de tener a todos enchufados y con la mentalidad de aspirar a todos los títulos posibles: “Se tienen que juntar muchas cosas: que sea un año muy bueno, que se respeten las lesiones y que todo vaya bastante fluido”.

Roger Grimau sin equipo y en busca de club Euroliga

Roger Grimau continúa actualmente sin equipo y a la espera de encontrar un nuevo proyecto que le permita retomar su carrera en los banquillos. En los últimos meses, su nombre estuvo sobre la mesa de clubes importantes del baloncesto europeo y llegó a relacionarse con el Partizan de Belgrado tras la salida de Željko Obradović, aunque esa vía no terminó de concretarse y Joan Peñarroya asumió el cargo.