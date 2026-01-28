Las direcciones deportivas ya se están moviendo en el mercado en busca de reforzar las plantillas de cara a la próxima temporada. Una de las estrellas más veteranas acaba contrato en los próximos meses y varios equipos ya están atentos a su situación. Además, en su actual entidad hay problemas económicos que están afectando a la parcela deportiva.

Mike James y una salida como agente libre del AS Mónaco

Tal y como ha informado Encestando.es, el AS Mónaco atraviesa un momento crítico dentro de su estructura deportiva y financiera. En noviembre se registraron impagos de salarios, seguidos de retrasos en la nómina de diciembre, lo que ha generado malestar entre los jugadores. Esta inestabilidad ha puesto en riesgo la continuidad de estrellas de la plantilla, como es el caso de Mike James.

El base estadounidense se perfila como uno de los nombres más atractivos del mercado de la Euroliga. Tras renegociar su contrato con el club francés, se espera que se convierta en agente libre este verano. A sus 36 años, James sigue demostrando su capacidad como uno de los mejores jugadores de la competición y, de decidir marcharse, varios clubes estarían dispuestos a ofrecerle un nuevo contrato.

¿Mike James al Barça Basket u otro equipo de la Euroliga?

Las especulaciones del mercado de la Euroliga ya sitúan a Mike James en la órbita de varios clubes de la competición, entre ellos el Barça Basket. En el caso del conjunto azulgrana, su estrecha relación con Xavi Pascual —con quien coincidió con éxito en el Panathinaikos y con quien mantiene un vínculo personal sólido— podría ser un factor clave si el base estadounidense decide cambiar de aires.

Por otro lado, el Olympiacos aparece ahora mismo como uno de los clubes que más atención está prestando a la situación del jugador. El conjunto del Pireo lleva tiempo buscando estabilidad en la posición de base y no ha terminado de encontrarla, pese a los distintos movimientos realizados en los últimos mercados. La posible llegada de Mike James encajaría en la idea de dar un salto competitivo inmediato, aportando anotación, carácter y jerarquía.

Los números de Mike James en la Euroliga 2025-26