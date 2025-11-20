Antes de que se conocieran los detalles, comenzaron a circular rumores sobre un problema interno en uno de los clubes más ambiciosos de la Euroliga. Había tensiones, documentos pendientes y voces de jugadores insatisfechos, pero nadie sabía con certeza hasta dónde llegaba la gravedad del asunto. Mientras las especulaciones crecían en redes y medios especializados, el silencio del club solo aumentaba el interés y la intriga entre aficionados y rivales.

AS Mónaco, sancionado por la Euroliga: prohibición de fichajes hasta nuevo aviso

El AS Mónaco vive un momento delicado dentro de la Euroliga. La competición ha impuesto al club una prohibición provisional para registrar nuevos jugadores y entrenadores, tras detectar supuestas irregularidades financieras. La medida afecta directamente a la capacidad del equipo de reforzarse en mitad de la temporada y ha generado inquietud tanto en la plantilla como entre los aficionados. La Euroliga señala incumplimientos de los artículos 32.a, 32.c y 32.d, relacionados con pagos pendientes, falta de documentación y ausencia de cooperación con las autoridades de la competición.

El club ha respondido asegurando que la sanción es meramente procedimental y que están colaborando para aclarar la situación. Fuentes oficiales destacan que el AS Mónaco mantiene la intención de cumplir con los principios de Financial Stability & Fair Play, entregando toda la documentación que se le ha requerido. La resolución definitiva dependerá del Panel Financiero de la Euroliga, y hasta entonces, cualquier fichaje o incorporación queda bloqueada. La realidad, además, nos recuerda que no es la primera vez que el club monegasco es noticia por irregularidades…

Altos salarios y tensión financiera: ¿el origen del problema?

La plantilla del Mónaco es una de las más caras de Europa. Jugadores como Mike James perciben contratos de varios millones de euros, lo que genera un gasto elevado que puede tensionar la liquidez del club. Calathes y Motiejunas ya han hecho las maletas. Precisamente, uno de los motivos de la sanción está relacionado con pagos atrasados a algunos jugadores, que en ocasiones han expresado su descontento públicamente. Esta situación evidencia cómo un presupuesto elevado no siempre garantiza estabilidad financiera si no se acompaña de una estructura sólida.

🎞 The full Mike James Maccabi Mixtape 📼😵



🔥 37 points

🔮 7 passes

🙌 6 rebonds

📊 37 PIR#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/DYF8RX5FcW — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 6, 2025

El alto coste de la plantilla, unido a la necesidad de cumplir con las estrictas normas de la Euroliga, coloca al AS Mónaco en una posición delicada. El club deberá resolver estas tensiones rápidamente para poder normalizar su operativa, mantener la competitividad en la Euroliga y garantizar que la sanción se levante lo antes posible. Hasta entonces, cualquier movimiento en el mercado queda congelado, y el futuro cercano del equipo depende de la resolución de este conflicto financiero.