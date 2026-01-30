El partido entre Olympiacos y Barça Basket estuvo marcado por los arreones. Los griegos comenzaron fulgurantes el choque Euroliga. Los azulgranas, por su lado, remaron para volver a meterse en partido. A pesar de los esfuerzos de Kevin Punter y Will Clyburn acabaron sucumbiendo en Atenas.

No todo fue negativo para el Barça Basket

La derrota frente a Olympiacos sitúa al Barça Basket peligrosamente cerca de los puestos de play-in de la Euroliga. Todo ello, con cuadros de la entidad de AS Mónaco, Zalgiris, Panathinaikos o Estrella Roja a la caza de esas posiciones. La derrota en Atenas tuvo su cara bonita, el regreso a pistas de Will Clyburn, pero hubo mucho más que celebrar.

Malgrat la derrota, 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧 ha estat el blaugrana més valorat del partit. 𝐁𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭, 𝐖𝐢𝐥𝐥. pic.twitter.com/IqWTGTveuO — Barça Basket (@FCBbasket) January 29, 2026

Cuando Xavi Pascual confirmó el regreso de Will Clyburn la afición del Barça Basket celebró con efusividad. Al margen de recuperar a su estrella, lo hacían en un momento crucial de la temporada, justo antes de la Copa ACB. Sin embargo, la extremada duración de la lesión y su tipología, muscular, presagiaban un regreso tímido. El alero norteamericano demostró que ha vuelto como se fue, a un nivel excelso.

Will Clyburn y su ‘nueva’ carta de presentación en Euroliga

El partido de Will Clyburn en Euroliga en tan solo 17 minutos de juego fue realmente de nota. El alero del Barça Basket anotó 14 puntos con buenos porcentajes, recibió hasta 8 faltas, capturó 2 rebotes y firmó un 15 de valoración y un -4 con él en pista. Todo ello, en un encuentro perdido por 12 puntos. Parece no haber estado fuera en ningún momento.

Lo más positivo. El impacto brutal de Will Clyburn en su retorno. Qué jugador. Qué liderazgo. Qué clase. Sigo soñando con verle de MVP en la Copa del Rey a lo Pete Mickeal en 2013. El Genio de Gavà, Xavier Pascual Vives, se encargará de repetir hazaña.pic.twitter.com/8kFOwTJSfM — Ángel Egusquiza González (@AngelEgusquiz86) January 29, 2026

Al margen de lo que la estadística diga sobre el partido de Will Clyburn, las sensaciones son innegables. El tacto con el balón, a pesar del tiempo ausente y el nivel de ritmo y contacto que tenía el encuentro Euroliga, no lo ha perdido. Si bien es cierto que es un perfil que en los últimos años está más especializado en el tiro, dejó varias acciones hacia el aro explosivas. Todo un alivio para los seguidores del Barça Basket que disiparon las dudas de incomodidad ante un posible miedo a recaer.