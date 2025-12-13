La décima jornada de la Liga Endesa ACB regala un derbi catalán en un momento muy diferenciado entre BAXI Manresa y Barça Basket. Los manresanos no viven ese idilio con la victoria del pasado curso, a pesar de mantener ese baloncesto a todo ritmo que tanto les caracterizó. Por su lado, los culés, desde la llegada de Xavi Pascual se han sacudido esos signos de debilidad en competición nacional.

Lo dejó claro en rueda de prensa, el Barça Basket ya sabe el camino hasta su estrella

Los primeros partidos de Xavi Pascual al frente del Barça Basket estuvieron marcados por una sobre utilización del pick and roll central. Esta circunstancia abrió la puerta a especulaciones sobre una posible pérdida de protagonismo de estrellas como Will Clyburn o Kevin Punter. Tras varios partidos es revirtiendo la situación, hasta el propio técnico de Gavá hablo de ello: “Los primeros partidos no supimos encontrarle demasiado, pero ya se ha soltado y está jugando muy bien”.

M V P ⭐️ pic.twitter.com/Pui1gXvhbR — Barça Basket (@FCBbasket) December 12, 2025

Varias son las claves que hicieron brillar a Will Clyburn en el partido entre Barça Basket y Olympiacos y que bien haría BAXI Manresa en apuntarse. Una de ellas, en la defensa. El alero americano, en este nuevo engranaje defensivo más estructurado, se ha destapado como un gran ladrón en el lado débil, que le permite anotar al contrataque. Por otro lado, va ganando enteros como tirador en lado contrario al lugar en el que Xavi Pascual con su pizarra genera la ventaja. Todo un dolor de cabeza para Diego Ocampo.

Las dudas con el ritmo de juego para BAXI Manresa de cara a medirse a este coco ACB

Si por algo se caracteriza, no solo este año, BAXI Manresa es por ser un equipo valiente y que quiere jugar rápido. Tanto Pedro Martínez como Diego Ocampo han sabido competir bajo esta idiosincrasia. Sin embargo, este año los resultados no acaban de acompañar y frente a grandes equipos de Liga Endesa ACB como el propio Barça Basket y plantear ese estilo asusta al más pintado. Aunque eso no parece preocupar al técnico día tras día, no hay más que ver sus habituales tanteos.

Una de las cuestiones que más podrían hacer dudar a Diego Ocampo y su BAXI Manresa es la propuesta que presentó el Barça Basket frente a Olympiacos. Los culés se mostraron más propensos a querer correr de lo que es habitual en el estilo de Xavi Pascual. El propio Brizuela explicó que se debe a la calidad de los griegos en el cinco contra cinco media pista. Por ello, y viendo el buen rendimiento contra los griegos, habrá que ver cuál es la idea del rival culé en el derbi catalán de la jornada 10 de Liga Endesa ACB.