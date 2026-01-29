El gran duelo de la jornada 25 en Euroliga enfrenta al Barça Basket contra Olympiacos, un clásico del baloncesto europeo. El Barça domina el historial de duelos directos con un 18-25 y venció recientemente 98-85 el 12 de diciembre, pero en el Pireo se espera otra historia: Bartzokas tiene a todos sus jugadores disponibles y promete complicarle la vida a Xavi Pascual y su equipo.

Vezenkov lidera y espera que su mano derecha se luzca como nunca

El internacional búlgaro, exjugador del Barça Basket, está del todo consolidado como una de las grandes estrellas de la Euroliga, promediando 19,4 puntos, 6,7 rebotes y 23,4 de valoración. Es la piedra angular del sistema de Georgios Bartzokas, otro con pasado blaugrana. Pero el peligro de Sasha Vezenkov es evidente, y Xavi Pascual tendrá que encontrar la fórmula para frenar al ala-pívot. Y eso no es todo: Olympiacos también cuenta con otras figuras, como Nikola Milutinov.

Milutinov has been consistently dominant 🍇



16 PTS I 29 PIR @UludagIcecek #ExtraPerformance pic.twitter.com/3jpx9nuykc — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025

El pívot de Novi Sad estará disponible para el duelo ante el Barça Basket y se ha consolidado como uno de los pilares de Olympiacos, promediando 11,3 puntos y 7,7 rebotes —líder de la Euroliga—, formando junto a Vezenkov una dupla clave. Milutinov llegó a Atenas el 24 de junio de 2023, tras ser en su día objetivo del Barça Basket, y con el tiempo se ha convertido en la gran referencia en el puesto de cinco. Su química con Vezenkov y su perfil, le permite maximizar el juego desde el pick and roll con Fournier, Dorsey o Walkup.

En diciembre, en el Palau Blaugrana, Milutinov se quedó en apenas 10 puntos y 2 rebotes, demostrando que parar al pívot balcánico requerirá de recursos como Vesely, Willy Hernangómez o dar minutos en la rotación a Youssoupha Fall, con poco protagonismo en las últimas semanas. Esos nombres, unido a las posibles ayudas de Joel Parra o la vuelta de Clyburn. Sin embargo, el serbio llega en buena forma: en sus últimos cinco partidos de Euroliga ha superado los doble dígitos en anotación y capturado más de siete rebotes en cada encuentro.

Bartzokas contará con todos los jugadores que eran dudas

Nikola Milutinov, que aparecía como duda, finalmente será de la partida ante el Barça Basket, al igual que Kostas Papanikolaou, con pasado blaugrana también. Bartzokas también podrá contar probablemente con Tyrique Jones y se espera el debut de Cory Joseph capitaneando desde la posición de uno para Olympiacos. La ausencia confirmada será Frank Ntilikina, fuera por lesión desde los últimos encuentros.