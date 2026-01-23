El mercado Euroliga sigue caliente con clubes que se aprovechan de las oportunidades de mercado que se presentan. Olympiacos ha sido el más listo de la clase y se ha reforzardo con un directo de juego con más de diez años en la NBA y que dará un salto cualitativo a la plantilla de cara a este segundo tramo de la temporada.

Olympiacos se refuerza con Cory Joseph para debutar en la Euroliga

El Olympiacos ha hecho oficial el fichaje de Cory Joseph con un contrato hasta final de temporada. El veterano base canadiense de 34 años llega procedente del AS Mónaco, donde no pudo debutar en la Euroliga debido a una sanción impuesta por la competición al club monegasco que le impedía inscribir jugadores.

Ante este escenario, el Olympiacos ha aprovechado el contexto, se ha movido rápido en el mercado y ha incorporado a Cory Joseph. Con cerca de mil partidos en la NBA y más de una década en la liga estadounidense, el base canadiense aportará solidez a la dirección de juego de Georgios Bartzokas.

Esto es lo que puede aportar Cory Joseph al Olympiacos en la Euroliga

En la pista, Cory Joseph puede aportar al Olympiacos una mejor lectura del juego, siendo capaz de ordenar al equipo en momentos de presión y de adaptarse a roles secundarios sin perder impacto. Además, el canadiense se ha destacado por su fiabilidad defensiva, algo que puede ser clave para el conjunto griego.

En cuanto a números, sus mejores etapas en la NBA llegaron cuando tuvo continuidad. En la temporada 2016-17 con Toronto promedió 9,3 puntos, 3,3 asistencias y casi 3 rebotes por partido, mientras que en 2015-16 firmó 8,5 puntos y 3,1 asistencias. También brilló en Detroit en el curso 2020-21, donde alcanzó los 12 puntos y 5,5 asistencias en los partidos que disputó. A lo largo de su carrera ha sido un jugador sólido en porcentajes, con varias temporadas por encima del 35% en triples y buenos registros desde la línea de tiros libres.