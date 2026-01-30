El Olympiacos vs Barça Basket, finalmente, no acabó teniendo unos minutos finales de pugna por el encuentro. Sin embargo, el average regaló al espectador un aliciente para no perderse los últimos segundos del duelo Euroliga. Bartzokas y Xavi Pascual sacaron sus rotuladores en dos tiempos muertos magníficos con dos estilos totalmente contrarios. Los ATOs (after time out) dictaron sentencia.

Bartzokas golpeó primero al Barça Basket: Una pizarra de esta era

El Barça Basket se vio contra las cuerdas por el average que, por el contexto clasificatorio que se vive, es crucial. Bartzokas y su Olympiacos ganaron el primer ‘asalto’ tras una canasta de Tyler Dorsey de tres puntos. La pizarra fue realmente interesante y, además, refleja muy bien la adaptación a los nuevos tiempos del entrenador griego.

La jugada era cristalina, castigar los presumibles cambios defensivos del Barça Basket. Bartzokas pintó dos bloqueos directos. El primero, para elegir a un perfil que sufra con manejadores en pick and roll, que fue Jan Vesely. El segundo, una pantalla diagonal de poco contacto con el atacante de Shengelia. Con ella, buscaba generar duda. Vesely podía seguir con el suyo dado el bajo impacto del bloqueo y, al mismo tiempo, la pauta era cambiar. Además, en caso de cambio, Toko seguiría siendo un perfil interesante para atacarle exterior.

El Barça Basket de Xavi Pascual, de forma muy inteligente, saltó al 2c1 sobre Tyler Dorsey liberando el tiro de Thomas Walkup. A pesar de ello, el alero anotó un triple punteado realmente impresionante. El talento superó la buena lectura de la defensa culé. Eso sí, Bartzokas regaló al aficionado una pizarra muy interesante y que refleja muy bien la era que se vive en el baloncesto Euroliga. El uno contra uno y el juego con la intensidad del contacto en el bloqueo son el nuevo ABC.

Xavi Pascual, una jugada con otro estilo que le da el average Euroliga

La jugada de Bartzokas golpeó primero, pero Xavi Pascual tuvo margen para solucionarlo, incluso con 7 décimas. Si el técnico de Olympiacos jugó mucho con los tiempos de bloqueo, el del Barça Basket lo hizo con los ángulos. Jan Vesely castigó a los griegos con un tiro marca de la casa gracias a un espacio muy bien generado. Los azulgranas se metieron el average Euroliga en el bolsillo.

El Barça cae ante Olympiacos pero salva el average en el último segundo. #EuroLeague pic.twitter.com/IZg08ekudN — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 29, 2026

La pizarra constaba de una primera subida de Brizuela, que venía con un 3 de 4 en triples y captaba bien la atención. Sobre él, los griegos no podrían recortar y dejarle el tiro y tampoco cambiar y que Vesely se quedara con un pequeño cerca de aro ante un presumible balón colgado. Ese movimiento ya desplazó al defensor del checo, Tyrique Jones, hacia el centro de la zona para evitar el corte del donostiarra del Barça Basket, que tenía que era perseguido por encima de la pantalla.

El pívot del Barça Basket tras bloquear a Brizuela fintaba un nuevo bloqueo a Will Clyburn, otro jugador que estaba de dulce. Esto captó aún más la atención de un Tyrique Jones que ya venía ‘mal’ posicionado de la primera pantalla. Jan Vesely se abrió para tirar y el reciente fichaje de Olympiacos llegó tarde, además, siendo un jugador de menor estatura, no molestó en absoluto al checo. Todo el mundo se preguntó como pudo recibir tan cómodo, pero no es ni más ni menos que el resultado de una gran pizarra de Xavi Pascual. Los culés, al menos, ganaron el average Euroliga con ello.