Los minutos de Willy Hernangómez en el Barça Basket se han desplomado en los últimos partidos. El pívot madrileño llegó a disputar solo 30 segundos ante el Fenerbahce y apenas dos minutos frente al UCAM Murcia en ACB. El gran interrogante que se plantea ahora es si esta drástica reducción responde a circunstancias puntuales o si, por el contrario, Xavi Pascual ha decidido aplicarle un ‘castigo’.

Sin minutos en los últimos partidos para Willy Hernangómez

El jugador, cuyo contrato con el Barça Basket finaliza el próximo 30 de junio, llegó a disputar 27 minutos frente al Real Madrid el 4 de enero y 26 minutos ante San Pablo Burgos el 18 del mismo mes. Sin embargo, desde entonces su protagonismo en Liga Endesa y Euroliga ha bajado hasta casi no formar parte de la rotación. Su participación ante el Fenerbahce fue casi testimonial: apenas 30 segundos en cancha y dos faltas cometidas.

📝 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del Barça – Fenerbahce (78-82) pic.twitter.com/M8V2kVDppR — Barça Basket (@FCBbasket) February 3, 2026

Willy Hernangómez saltó a la pista ante los actuales campeones de la Euroliga y líderes de la clasificación con apenas 1:25 por jugarse en el primer cuarto. Tras cometer dos faltas —una en ataque y otra en defensa— en apenas 30 segundos, volvió al banquillo, donde permaneció hasta el final del partido. Con su participación casi testimonial, el Barça Basket encajó su cuarta derrota consecutiva.

Xavi Pascual decidió no volver a dar minutos a Willy Hernangómez durante el segundo cuarto ni en toda la segunda mitad, optando por quintetos más pequeños y otorgando más tiempo de juego a Jan Vesely y Will Clyburn, dos pilares dentro del engranaje. En la rueda de prensa tras el partido, el entrenador catalán aclaró que la escasa participación de Willy fue un asunto circunstancial, vinculado a la manera en que planteó el encuentro ante el Fenerbahce.

8 punts i 10 rebots de Willy ahir a Madrid 👏 pic.twitter.com/hHjxByXrJL — Barça Basket (@FCBbasket) January 5, 2026

No obstante, esta situación se suma a los escasos minutos que Willy disputó ante el UCAM Murcia. Xavi Pascual explicó al respecto: “Lo de Willy frente al Fenerbahce fue una decisión circunstancial del partido. Ellos jugaron con quintetos pequeños y no era el escenario adecuado para él. El rival te castiga constantemente con el pop out y la ocupación de espacios. No hay ningún problema con Willy Hernangómez; es algo puntual y volverá a tener minutos. Además, necesitamos recuperarlo física y mentalmente, porque las derrotas pesan mucho”.