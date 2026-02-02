Joan Peñarroya tuvo un deseo claro en el mercado cuando era entrenador del Barça Basket, pero el fichaje nunca llegó a concretarse. Sin embargo, el baloncesto los ha vuelto a unir en un nuevo proyecto y ahora caminan de la mano para mejorar la situación de un equipo que atraviesa una temporada complicada, marcada por numerosos conflictos internos y externos.

Dylan Osetkowski y su momento en el Partizan de Belgrado

Tras unos inicios convulsos en el Partizan de Belgrado, Dylan Osetkowski empieza a ver la luz al final del túnel con la llegada de Joan Peñarroya al banquillo. Este fin de semana, el exjugador del Unicaja firmó su mejor actuación con la camiseta blanquinegra, siendo el referente ofensivo del equipo con 20 puntos, además de 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

El rendimiento de Osetkowski va claramente al alza con el paso de las semanas y desde el fichaje de Peñarroya. El ala-pívot está ganando protagonismo y regularidad, como reflejan sus números recientes y su impacto en pista: es el 3º mejor +/- del equipo, con un +7,9 por partido, solo por detrás de Duane Washington (13,1) e Isaac Bonga (9,7). Una evolución progresiva que confirma su mejor adaptación al sistema y una mayor confianza dentro de la rotación.

Dylan Osetkowski y Joan Peñarroya, una relación que viene del Barça Basket

La relación entre Dylan Osetkowski y Joan Peñarroya viene de atrás. El técnico catalán ya lo tenía señalado como un objetivo claro para el Barça Basket en el mercado de verano de 2024, aunque la operación no llegó a concretarse. El baloncesto les ha vuelto a cruzar ahora en Belgrado, donde ambos se están entendiendo y eso ya se refleja sobre la pista.

De hecho, tras su último partido, Osetkowski no escatimó elogios hacia Peñarroya, dejando claro el peso que tiene en su crecimiento: “El entrenador me da espacio; es muy importante para mi progreso. Nos dice cómo jugar correctamente. Cuando jugamos así, todos participan en ataque y todos anotan”.

Los números de Dylan Osetkowski en la Euroliga