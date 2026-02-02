En el último partido de la jornada 18 de la Liga Endesa, el Barça Basket cayó por un ajustado 84-83 ante el UCAM Murcia de Sito Alonso. La derrota supone la tercera consecutiva para los azulgranas, que se quedan con un balance de 12-6 en la competición doméstica. Un tropiezo que abre un gran interrogante sobre el presente y el futuro del equipo y reaviva el debate sobre la posibilidad de acudir al mercado en busca de un fichaje que aporte mayor profundidad al roster dirigido por Xavi Pascual.

¿Hay opción de fichaje en el Barça Basket?

En el duelo ante el UCAM Murcia de ACB, el técnico catalán optó por una rotación de once jugadores —con Juani Marcos sin minutos—, aunque tanto Willy Hernangómez como Darío Brizuela apenas estuvieron en pista cinco minutos: el primero por decisión técnica y el segundo por molestias físicas. El resultado fue una nueva derrota del Barça Basket, que se suma a las sufridas previamente frente a La Laguna Tenerife y Olympiacos.

Con un calendario cargado de compromisos, la escasa profundidad de la rotación vuelve a situar al Barça Basket ante el debate de acudir al mercado. Una posibilidad presente desde la llegada de Xavi Pascual al banquillo, aunque tanto el técnico como las oficinas azulgranas han reiterado en varias ocasiones que esta opción está prácticamente descartada y que no se prevén movimientos hasta la llegada de la temporada baja en verano.

Con todo, la sección de baloncesto del FC Barcelona afronta semanas decisivas, con la Copa del Rey de Valencia, el tramo final de la fase regular de la Euroliga y los exigentes playoffs de la Liga Endesa en el horizonte. Tres escenarios clave para comprobar si el equipo es capaz de volver a levantar un título, algo que no logra desde la etapa de Sarunas Jasikevicius. En este contexto, explorar mercados secundarios, ligas de menor entidad o incluso algún descarte de la NBA después del trade deadline aparece como una vía plausible, ya que la incorporación de un refuerzo podría resultar determinante para el engranaje de Xavi Pascual.

Fichajes en otras secciones del FC Barcelona

En el seno del club ya se han producido movimientos recientes, como la llegada de João Cancelo al primer equipo que dirige Hansi Flick o la salida de Dro rumbo al PSG, además de los refuerzos para el filial con las incorporaciones de Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein y Patricio Pacífico. Operaciones pensadas para el equipo de Belletti, con el objetivo de pelear por el ascenso directo a Primera RFEF, que alimentan la sensación de que el club podría explorar también alguna vía de refuerzo para el Barça Basket. Sin embargo, todo apunta a que la sección dirigida desde los despachos por Josep Cubells difícilmente cerrará algún fichaje que aporte mayor consistencia a la plantilla de Xavi Pascual.