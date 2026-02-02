La rivalidad entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket es más que conocida. En lo que a cantera se refiere, también suele ser un duelo habitual en la pugna por los campeonatos nacionales. En este sentido, ambos clubes manejan talentos en sus cuadros de baloncesto formativo. La categoría junior siempre es la joya de la corona de las estructuras de desarrollo élite.

Dos perfiles del sXXI en Barça Basket y Real Madrid Baloncesto

Días después de un clásico de Liga U22, dos de los talentos más asentados en los combinados de esa categoría siguen dando de qué hablar. Ya es más que sabido, que tal torneo lo frecuenta mucho jugador junior. En este sentido, de la generación 2008 hay dos diamantes en bruto, uno del Barça Basket y otro del Real Madrid Baloncesto, que bien merecen reseña, Sayon Keita y Egor Amosov.

First update of the NDP 2008-born rankings are live! Top 20 European prospects in the class of 2026



Despite a pretty weak class, a few names have skyrocketed up my board over the last few months. Drop any thoughts below ! pic.twitter.com/lIkEUohP6e — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) December 30, 2025

Egor Amosov debutó con el primer equipo del Real Madrid Baloncesto hace poco más de una semana. El talento ruso acaba de llegar a la entidad, este mismo verano, pero parece no necesitar mucha aclimatación. Según el prestigioso portal NBADraftPoint, sería el 5º jugador mejor posicionado de la generación 2008. En este ránking, Sayon Keita ocupa la medalla de bronce. El interior del Barça Basket ya ha tenido bastantes minutos con el primer equipo y, al igual que la perla nacida en Rusia, son perfiles de jugador moderno.

Sayon Keita y Egor Amosov ¿Cómo juegan y por qué son ‘moldes’ especiales?

El baloncesto ha evolucionado mucho en los últimos años y tanto la perla del Real Madrid como la del Barça Basket parecen estar alineados con las nuevas tendencias. En estas nuevas dinámicas más fluidas, en las que las posiciones cada vez están menos claras y las funciones más definidas, encaja a la perfección con Egor Amosov. Encasillar al ruso en una posición es difícil. Un gran tirador a pies quietos, capaz de poner balón en el suelo, pero con fuerza para jugar con pocos botes e incluso de espaldas.

🎂 Ayer cumplía 18 años y hoy…

¡EGOR AMOSOV DEBUTÓ EN #LigaEndesa! ✨



¡Una de las sensaciones del @RMBaloncesto en @Liga_U22!



¡Bienvenido, Egor! 👋 pic.twitter.com/NSSuDFemWg — Liga Endesa (@ACBCOM) January 24, 2026

Si Egor Amosov encaja a la perfección en esa idea de jugador completo que se adapta a la defensa para castigar la debilidad del oponente, Sayon Keita tiene también sus aptitudes de este tiempo. El pívot es un center de esta era. Un pívot muy largo, de mucha envergadura, pero con movilidad y lateralidad. El diamante en bruto del Barça Basket intimida bajo aro, pero puede defender al cambio con un pequeño. Además, su capacidad de juego por encima del aro se impone en el baloncesto del 1×1 y el bloqueo directo vertical.