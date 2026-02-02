El Real Madrid Baloncesto volvió a demostrar el nivel de forma en el que vive. Los de Sergio Scariolo volvieron a vencer en ACB a Casademont Zaragoza con mucha solvencia. Quitando algún pinchazo como el de París, el cuadro madridista vive una gran racha de resultados. En este momento se miden a uno de los gigantes de la Euroliga, Panathinaikos. Todo ello, con Dimitrios Giannakopoulos en el foco.

El rival del Real Madrid Baloncesto vive una crisis pronunciada

Panathinaikos antes de medirse al Real Madrid Baloncesto tenía un complejo encuentro en su liga nacional contra Aris BC. Los atenienses sucumbieron ante un Mitrou Long y un Amine Noua absolutamente descomunales. La derrota acrecienta las dudas de un equipo que recientemente viene de dejarse partidos como el del Bayern o el de Maccabi. En este contexto, Dimitrios Giannakopoulos ha estallado.

El polémico propietario de Panathinaikos se grabó un video nocturno caminando por la calle arremetiendo contra su propio equipo: “Entrenadores, entrenadores asistentes, no tienen ni idea de dónde juegan, ¿eh? Esto es el Panathinaikos”. El rival del Real Madrid Baloncesto no solo vio como cargaban contra ellos, sino que se llegó a pedir su dimisión: “Espero que cuando volváis a Atenas, si tenéis la decencia de volver, todos dimitáis. Y todos los jugadores juntos”.

¿Qué sucederá internamente en Panathinaikos antes del duelo Euroliga?

Si el presidente de Panathinaikos suele rondar la polémica, no menos carácter tiene su entrenador, Ergin Ataman. Por ello, muchos vislumbran un terremoto dentro del conjunto heleno. El ataque fue directo y frontal contra el técnico y su staff. Habrá que ver en las próximas horas las reacciones. Todo ello, con un encuentro el martes contra todo un Real Madrid Baloncesto en Atenas. Los blancos ya golpearon a un equipo en crisis institucional, AS Mónaco, hace unas semanas.

El Real Madrid Baloncesto es actualmente una apisonadora. Enfrentar a un equipo en dudas podría ser la puntilla a un proyecto que parece tambalearse. En estas circunstancias, también puede acabar sacando la rebeldía del cuadro griego campeón de la Euroliga. Las afiladas palabras de Dimitrios Giannakopoulos podrían ser la mecha que saque la versión más competitiva del roster de Panathinaikos. El tiempo dirá que cara muestran ante los de Sergio Scariolo.