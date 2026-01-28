La temporada en ACB arrancó con sorpresas, pero también con situaciones esperadas. En la zona noble el Real Madrid se sigue mostrando intratable, pero el Barça Basket de Xavi Pascual y Kevin Punter viene dando más señas de poder liderar. En la zona roja de la clasificación, Covirán Granada viene sufriendo tras una salvación burocrática en los despachos y la pérdida de su gran estrella Amine Noua.

¿Otra oportunidad Euroliga para la que fuera estrella ACB?

El paso por la Liga Endesa de la mano de Covirán Granada de Amine Noua fue estelar. El interior dejó unos números realmente impresionantes. No era su primera experiencia en ACB, ya que en su juventud tuvo un breve paso por Andorra, pero sí fue la confirmación del nivel que ostenta. Tanto es así que no tardaron en llegarle ofertas Euroliga, entre ellas el Barça Basket.

El potencial de Amine Noua parece haber estado siempre encaminado al nivel Euroliga. Desde su estallido en las inferiores de ASVEL, hasta su llegada al primer equipo, su techo parecía alto. Su carrera en ese escalón se complicó tras rendimientos por debajo de lo esperado en el combinado de Lyon y en Fenerbahce. Sin embargo, su actual estado de forma, en connivencia con lo visto el año pasado, vuelve a plantear un regreso a la máxima élite.

Amine Noua se sale en Eurocup y liga griega

A pocos les sorprenderá el nivel mostrado por Amine Noua en Aris BC. En un mercado de fichajes en el que los interiores se han convertido en la joya de la corona, el pívot francés pide paso. Sus actuales guarismos en Eurocup están en 14 puntos y 6 rebotes por partido. Formando una pareja temible con otro pretendido por el Barça Basket, Chris Silva, ahora en Fenerbahce. En competición nacional, 17 tantos y casi 7 capturas. Unos números que reabren las puertas de la Euroliga.

Más allá de las cifras que pueda ir regalando este jugador, la realidad es que su perfil es interesante más allá de las estadísticas. El molde de Amine Noua es el de un jugador moderno. Puede jugar al cuatro por su movilidad y, a pesar de sus 2.02, su envergadura y capacidad de salto también le permiten complementar el cinco en quintetos small-ball. Además, su presencia física en la zona no está reñida con su mano, que ha dado un salto inmenso, con un 46% en triples en liga griega y un 38% en Eurocup.

Sin duda, Amine Noua podría ser una opción para que un Real Madrid y un Barça Basket en busca de interiores pueda buscar su regreso a ACB. Eso sí, viene de renovar hasta 2029, por lo que habría que pasar por caja para sacarlo.