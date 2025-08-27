Barça Basket y Baskonia han estado inmersos en el mercado de fichajes durante las últimas semanas en busca de un interior que pueda elevar el nivel de ambas plantillas. Sin embargo, uno de los nombres que sonó para los dos equipos ya tiene nuevo destino y hará la pretemporada con un club Euroliga con el objetivo de quedarse para disputar la mejor competición del viejo continente.

Amine Noua vuelve al ASVEL Villeurbanne para la pretemporada

Tal y como ha informado el insider Andrea Calzoni, Amine Noua se sumará a la pretemporada del ASVEL, club en el que se formó como canterano y donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional. El ala-pívot francés, que tras su paso por la ACB se encuentra actualmente como agente libre, vuelve a ponerse bajo las órdenes del conjunto presidido por Tony Parker.

✅🇫🇷Amine Noua will do the preseason with LDLC Asvel.



He left Spain and is still a free agent. He returns to Asvel, where he has already played…#EuroLeague #Asvel #LDLCAsvel pic.twitter.com/S0HJUICmMC — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) August 27, 2025

En su última etapa con la camiseta del ASVEL, correspondiente a la temporada 2022/23, firmó uno de sus mejores partidos europeos frente al Real Madrid, en el que aportó 17 puntos, 7 rebotes y un total de 21 créditos de valoración. Noua intentará aprovechar esta pretemporada para hacerse hueco en una plantilla que volverá a disputar la Euroliga.

El paso de Amine Noua por ACB y los rumores con Baskonia y Barça Basket

Tras su paso por España, Amine Noua ha dejado huella en la ACB con sus actuaciones en Andorra y, más recientemente, como referente de Coviran Granada. En el conjunto nazarí firmó una de sus mejores temporadas, alcanzando promedios de 16,1 puntos y 6,5 rebotes por partido, cifras que lo situaron entre los máximos anotadores de la competición.

Tanto Barça Basket como Baskonia han mostrado interés en hacerse con sus servicios durante este mercado veraniego, viendo en el ala-pívot francés un refuerzo con conocimiento del baloncesto español y europeo. Sin embargo, estos rumores no han llegado a buen puerto y el jugador intentará quedarse en la plantilla de ASVEL Villeurbanne.

Plantilla ASVEL Villeurbanne 2025-26

Entrenador: Pierric Poupet.

Bases: Glynn Watson, Thomas Heurtel, Nando De Colo, Shaquille Harrison.

Escoltas: Edwin Jackson, Roy Krupnikas.

Aleros: David Lighty, Melvin Ajinca, Zac Seljaas, M’Baye N’Diaye, Armel Traore.

Ala-pívots/Pívots: Bastien Vautier, Bodian Massa, Paul Mbiya, ¿Amine Noua?.