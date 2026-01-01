El 2025 ya forma parte del pasado y, tras 365 días intensos, el universo del baloncesto ha dejado páginas imborrables. Un año repleto de gestas, canastas decisivas y títulos inolvidables que han marcado una época, con protagonistas que ya se han ganado un lugar en el Olimpo del baloncesto. Solobasket recorre los grandes triunfos, los momentos decisivos y los nombres propios que hicieron de este curso un año simplemente espectacular.

12 – Canasta ganadora de Guillermo del Pino: un triple para la historia

Guillermo del Pino, actual jugador de Maryland en NCAA, firmó un triple espectacular sobre la bocina en la final del Eurobasket Sub-18 de agosto de 2025 contra Francia, sellando la victoria de España por 82-81 y asegurando la medalla de oro. Su canasta decisiva, a falta de solo 1,4 segundos para el final, coronó una remontada épica: en los últimos 30 segundos, Del Pino anotó 9 puntos, incluido ese tiro desde más allá del arco que dio la vuelta al marcador, cuando España perdía 81-79.

El impacto de este lanzamiento fue monumental: no solo aseguró el oro para España, sino que también se convirtió en uno de los momentos más memorables del torneo disputado en Belgrado y uno de los grandes capítulos del mundo del baloncesto en 2025.

11 – Las Vegas Aces se consagran y repiten título en la WNBA

Las Vegas Aces han logrado consolidar su dominio en la WNBA al conquistar nuevamente el campeonato tras ganar a Phoenix en la final. Con un equipo sólido y actuaciones estelares en los momentos clave, las Aces demostraron consistencia y determinación a lo largo de toda la temporada y los playoffs, reafirmando su lugar en la élite del baloncesto femenino. Este título liderado por Becky Hammon en el banquillo, además de A’ja Wilson, Jackie Young, Gray o Loyd, subraya tanto la profundidad de su plantilla como la capacidad de su cuerpo técnico para mantener un rendimiento de alto nivel en temporadas consecutivas.

10 – ¿James Nnaji y su fichaje por Baylor rompen la NCAA?

Es uno de los últimos capítulos del 2025, pero la llegada de James Nnaji, ex pívot del Barça Basket y previamente drafteado por la NBA, podría revolucionar la NCAA, marcando un punto de inflexión entre presente y futuro. Su caso representa un antes y un después, y todo apunta a que puede abrir nuevas posibilidades en el baloncesto universitario. Este movimiento es especialmente significativo: por primera vez, un jugador ya seleccionado en un Draft de la NBA se incorpora directamente a la NCAA con elegibilidad inmediata, creando un escenario inédito en la relación entre Europa, la NBA y el baloncesto universitario estadounidense.

“James is a really talented young player with a ton of potential, and we’re excited to welcome him to the Baylor Family. Any time you add someone to the roster midseason, it’s going to be a process to get them acclimated and up to speed, but we know James will do everything he… pic.twitter.com/wldizTKXJT — Baylor Men’s Basketball (@BaylorMBB) December 24, 2025

9 – Caitlin Clark rompe récords en la WNBA

La WNBA vive una transformación comercial sin precedentes gracias a Caitlin Clark. La estrella de las Indiana Fever, cuya popularidad trasciende el deporte, ha generado un fenómeno que las franquicias aprovechan al máximo: entradas agotadas, traslados a estadios más grandes y un mercado secundario con precios récord. El llamado “Efecto Caitlin Clark” está redefiniendo el negocio del baloncesto femenino, abriendo nuevas oportunidades para la liga y sus inversionistas. Tras un segundo año marcado por solo 13 partidos disputados, Clark ya mira hacia la temporada 2026 con la ambición de dar el siguiente paso y conquistar finalmente el título de la WNBA, después de caer en semifinales ante las Aces.

8 – Aday Mara cambia UCLA por Michigan en NCAA

El pívot español Aday Mara dejó UCLA al final de su segundo año para unirse a los Michigan Wolverines de cara a la temporada 2025–26. Tras dos cursos en los Bruins, Mara buscaba mayor protagonismo y oportunidades de crecimiento en su camino hacia la NBA. Su incorporación fortalece el juego interior de Michigan bajo la dirección de Dusty May y representa una pieza clave para sus aspiraciones en la NCAA, con el objetivo final de dar el salto a la NBA. Hasta ahora, promedia 11 puntos, 8,5 rebotes y 3 tapones por partido.

7 – Cooper Flagg y Paige Bueckers estrellas en Dallas

Cooper Flagg llegó como el reemplazo inmediato de Luka Doncic. Su llegada le da a los Mavericks la oportunidad de reagruparse de inmediato y soñar con una carrera en las Finales de la NBA en un futuro. Cuentan con una selección número 1 en el Draft de la NBA, y en un contexto de playoffs tan parejos en el Oeste, no sería descabellado ver a los Mavs como contendientes en 2027. La incorporación de Cooper Flagg los vuelve a poner en el mapa de la NBA.

Por otro lado, la temporada 2025 de la WNBA comenzaba con los Dallas Wings eligiendo a Paige Bueckers como su propia selección número 1 en el Draft. ¿Cuántas veces ha coincidido que una misma ciudad tenga la primera elección tanto en la NBA como en la WNBA? Un golpe de suerte extraordinario para Dallas y sus aficionados del baloncesto profesional.

6 – Hugo González aterriza en Boston Celtics

Con apenas 19 años, Hugo González está superando las expectativas en su temporada de rookie con los Boston Celtics gracias a su crecimiento defensivo y su intensidad en la cancha. Seleccionado en el puesto 28 del Draft de 2025, el escolta español ha logrado ganarse un lugar en uno de los equipos más destacados de la liga.

Hasta ahora, promedia alrededor de 4 puntos y 3 rebotes por partido, con porcentajes de tiros de campo superiores al 50 %. Aunque los números son modestos, el cuerpo técnico capitaneado por Mazzulla los valora por su eficiencia y su aporte al juego colectivo. Uno de los momentos más memorables de su temporada llegó frente a los Toronto Raptors, cuando logró su primer doble-doble en la NBA con 10 puntos y 10 rebotes, dejando además una gran impresión tanto en defensa como en ataque.

5 – La era OKC comienza con el primer título NBA

Los Oklahoma City Thunder dominaron la fase regular de su conferencia con un récord de 68-14 y superaron en playoffs a Memphis (4-0), Denver (4-3) y Minnesota (4-1) para plantarse en la final ante los Pacers. En un ajustado séptimo partido, Oklahoma se impuso 103-91 a Indiana, remontando tras perder el primer encuentro como visitante, y se coronó campeón bajo la dirección de Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander lideró al equipo con 32,7 puntos y 6,4 asistencias por partido, acompañado por Jalen Williams, que promedió 21,4 puntos y 4,8 asistencias.

Se trata del primer título de la franquicia con el nombre de Oklahoma City Thunder, la “continuación” de los Seattle SuperSonics, campeones en la temporada 1978/79. Sam Presti, gerente general de los Oklahoma City Thunder, puso en marcha un plan estratégico junto a Mark Daigneault. Con visión y claridad de rumbo, supo trazar el camino correcto y, paso a paso, fue materializando su idea hasta construir un equipo capaz de ganar el campeonato.

4 – Final de etapa de Chus Mateo en el Real Madrid e inicio con la Selección Española

Chus Mateo cerró su tercera y última campaña completa al frente de la nave blanca dejando un legado imborrable: 111 victorias en 133 partidos dirigidos en ACB, lo que se traduce en un asombroso 83,5% de éxito. Nadie había logrado tales resultados en un mismo club durante todo el periodo ACB, consolidando su nombre entre los grandes de la historia del Real Madrid.

Ahora, tras cerrar este capítulo glorioso, Chus Mateo emprende en este 2025 que dejamos atrás un nuevo desafío al frente de la selección española. La experiencia adquirida en el Real Madrid será su mejor herramienta para guiar a la Familia en las próximas competiciones internacionales, con el objetivo de mantener a España en la élite del baloncesto mundial. Su liderazgo, conocimiento táctico y capacidad para motivar a sus jugadores marcan el inicio de una etapa prometedora, llena de expectativas y aspiraciones.

3 – Xavi Pascual vuelve al Barça Basket

El entrenador de Gavà regresó al Barça Basket tras nueve temporadas y firma contrato hasta 2028. Xavi Pascual se incorporó a la disciplina blaugrana el pasado lunes 17 de noviembre, retomando el relevo de Joan Peñarroya al frente del banquillo del Palau Blaugrana.

Pascual ya protagonizó una de las etapas más exitosas de la sección entre 2008 y 2016, periodo en el que conquistó nada menos que 19 títulos. En esta segunda etapa, contará nuevamente con Iñigo Zorzano como entrenador asistente, quien se integró al resto del cuerpo técnico para mantener la continuidad en el trabajo del equipo.

2 – Luka Doncic llega a Los Angeles Lakers

Sin avisos ni filtraciones previas, la noche del sábado 1 de febrero quedará marcada en la memoria de todos los aficionados: la bomba de la década en la NBA acababa de estallar. Luka Doncic firmó por los Lakers a cambio de Anthony Davis, en un traspaso histórico no solo por lo inesperado, sino porque es raro ver a una estrella en el pico de su carrera y tras llevar a su equipo a la final el curso anterior cambiar de aires.

Los Ángeles, un mercado de primer nivel, se beneficia de inmediato de su llegada, evocando épocas en que los grandes mercados siempre tenían grandes estrellas. Con este movimiento, los Lakers pueden presumir de haber reemplazado a Kobe Bryant con LeBron James y ahora a LeBron con Luka Doncic, manteniendo durante más de 20 años jugadores que se han convertido en auténticas caras de la NBA.

1- Álex Mumbrú hace historia y Alemania vence el Eurobasket

La selección alemana se proclamó campeona de Europa en Riga y con ella también su seleccionador, el español Álex Mumbrú, que asumió el cargo el pasado mes de agosto de 2024 para recoger el legado de Gordon Herbert y firmar un debut inmejorable al frente del combinado germano. Su nombre ya queda inscrito en la historia por el título, pero también por otros hitos: es el primer entrenador nacido en España que conquista un Eurobasket —tras los logrados por Sergio Scariolo con La Familia— y uno de los pocos que lo ha levantado tanto como jugador como desde el banquillo.

Un éxito logrado, además, en circunstancias poco habituales. Mumbrú apenas pudo aparecer, tras pasar buena parte del torneo apartado por una infección aguda que le llevó a ser hospitalizado en Tampere, sede de la primera fase. En la final, Alemania se impuso por 83-88 en un gran partido, culminando una gesta tan brillante como singular, con su ayudante Alan Ibrahimagic dando la cara en pista durante buena parte del campeonato.

TOP: vuelta de Ricky Rubio

Ricky Rubio volvió a jugar en el Joventut de Badalona dieciséis años después de su salida del club. El base, de 34 años, firmó por una temporada tras más de un año apartado de la competición por motivos de salud mental. El internacional español regresaba al club en el que se formó y con el que hizo historia al convertirse, el 15 de octubre de 2005, en el jugador más joven en debutar en la Liga ACB, con solo 14 años y 11 meses.

Rubio inició su parón en agosto de 2023, cuando abandonó la concentración de la selección antes del Mundial. Tras ese periodo de recuperación, volvió a las pistas en el escenario donde empezó todo a un nivel espectacular.