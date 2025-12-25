¡Bienvenidos al 2026! Un año en el que el baloncesto se posiciona como protagonista del panorama deportivo, con menos grandes torneos internacionales, pero con citas clave que captarán la atención de aficionados de todo el mundo. Durante los próximos 365 días, Solobasket seguirá de cerca la actualidad de la canasta, analizando y desgranando los momentos más importantes que marcarán la temporada.
Fechas claves de baloncesto en 2026
Atenas sede Final Four Euroliga
Atenas acogerá la Final Four de la Euroliga 2026 en el renovado Telekom Center Arena (OAKA), con capacidad para 18.000 espectadores. La competición se disputará del 22 al 24 de mayo, con las semifinales el viernes 22 y la gran final el domingo 24. Grecia vuelve así a acoger la Final Four tras las ediciones de 1993, 2000 y 2007.
Copa del Rey de Valencia
Es uno de los grandes hitos del arranque de 2026: los ocho mejores equipos de la Liga Endesa pondrán rumbo a una nueva edición de la Copa del Rey con el objetivo de suceder a Unicaja Málaga, campeón en 2025. El escenario será el flamante Roig Arena de Valencia, que acogerá el torneo del 19 al 22 de febrero, con la celebración paralela de una nueva edición de la MiniCopa.
¿Última temporada de LeBron James en la NBA?
LeBron James, que cumple 23 temporadas en la NBA, buscará un nuevo título con Los Ángeles Lakers, esta vez junto a Luka Dončić. La gran incógnita será qué decisión tomará al finalizar la campaña 2025‑26: continuar en Los Ángeles, regresar a Cleveland Cavaliers o poner punto final a una carrera que lo ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Las finales de la NBA darán inicio el 4 de junio de 2026.
Mundial femenino
La gran cita del baloncesto de selecciones en 2026 tendrá lugar en Berlín a partir del 4 de septiembre, con partidos en el Mercedes-Benz Arena y el Max Schmeling Halle. Hasta inicios de 2026, ya tienen su billete asegurado cinco equipos: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Australia y Nigeria.
Final Four NCAA
¿Conseguirá el baloncesto español su primer título NCAA? Varios jugadores se postulan como protagonistas, con Aday Mara acaparando todas las miradas en los Wolverines de Michigan y Mario Saint-Supery destacando en Gonzaga. Por su parte, Marta Suárez aspira a llegar lejos con las Horned Frogs de TCU, tras un espectacular inicio de temporada tanto del programa texano como de la jugadora ovetense.
El calendario de baloncesto por meses en 2026
Enero
- 15: NBA Berlín Game entre Orlando Magic vs Memphis Grizzies
- 18: NBA London Game entre Orlando Magic vs Memphis Grizzlies
- 23-24: Copa España Primera FEB
Febrero
- 5: NBA Trade Deadline
- 6-8; Ulm qualifier NextGen Euroleague
- 13-15: NBA All-Star en Los Angeles
- 19-22: Copa del Rey Liga Endesa
- 23: Ventanas FIBA masculina
- 27: Abu Dhabi NextGen Euroleague
Marzo
- 8.18: PreMundial femenino
- 13-15: Bolonia NextGen
- 17: Inicio March Madness NCAA
- 20-22: Belgrado NextGen
- 26-29: Copa de la Reina Liga Femenina
- 31: Inicio Playoffs NBA G League
Abril
- 3-5: Final Four NCAA Women en Phoenix
- 4-6: Final Four NCAA Men Indianápolis
- 14-17: Play-In Tournament NBA
- 15-19: Final Six Euroliga femenina en Zaragoza
- 18: Inicio Playoffs NBA
- 22: Inicio final Eurocup
- 30: Inicio Playoffs Liga Femenina Endesa
Mayo
- 8-10: Final Four masculina BCL
- 14: inicio Playoffs Primera FEB
- 14-23: Final Liga Femenina Endesa
- 22-24: Final Four Euroliga masculina en Atenas
Junio
- 2: Inicio Playoffs Liga Endesa
- 5: primer partido de la final NBA
- 6-7: Final Four Primera FEB
- 27: Inicio World Cup U17
- 28: Ventana FIBA masculina
Julio
- 11: Inicio World Cup U17 women
- 25: All-Star WNBA en Chicago
Agosto
- 24: Ventana FIBA masculina
Septiembre
- 4-13: Women’s Basketball World Cup
Octubre
Noviembre
- 23: Ventana 5 FIBA masculina