¡Bienvenidos al 2026! Un año en el que el baloncesto se posiciona como protagonista del panorama deportivo, con menos grandes torneos internacionales, pero con citas clave que captarán la atención de aficionados de todo el mundo. Durante los próximos 365 días, Solobasket seguirá de cerca la actualidad de la canasta, analizando y desgranando los momentos más importantes que marcarán la temporada.

Fechas claves de baloncesto en 2026

Atenas sede Final Four Euroliga

Atenas acogerá la Final Four de la Euroliga 2026 en el renovado Telekom Center Arena (OAKA), con capacidad para 18.000 espectadores. La competición se disputará del 22 al 24 de mayo, con las semifinales el viernes 22 y la gran final el domingo 24. Grecia vuelve así a acoger la Final Four tras las ediciones de 1993, 2000 y 2007.

Copa del Rey de Valencia

Es uno de los grandes hitos del arranque de 2026: los ocho mejores equipos de la Liga Endesa pondrán rumbo a una nueva edición de la Copa del Rey con el objetivo de suceder a Unicaja Málaga, campeón en 2025. El escenario será el flamante Roig Arena de Valencia, que acogerá el torneo del 19 al 22 de febrero, con la celebración paralela de una nueva edición de la MiniCopa.

¿Última temporada de LeBron James en la NBA?

LeBron James, que cumple 23 temporadas en la NBA, buscará un nuevo título con Los Ángeles Lakers, esta vez junto a Luka Dončić. La gran incógnita será qué decisión tomará al finalizar la campaña 2025‑26: continuar en Los Ángeles, regresar a Cleveland Cavaliers o poner punto final a una carrera que lo ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Las finales de la NBA darán inicio el 4 de junio de 2026.

Mundial femenino

La gran cita del baloncesto de selecciones en 2026 tendrá lugar en Berlín a partir del 4 de septiembre, con partidos en el Mercedes-Benz Arena y el Max Schmeling Halle. Hasta inicios de 2026, ya tienen su billete asegurado cinco equipos: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Australia y Nigeria.

Final Four NCAA

¿Conseguirá el baloncesto español su primer título NCAA? Varios jugadores se postulan como protagonistas, con Aday Mara acaparando todas las miradas en los Wolverines de Michigan y Mario Saint-Supery destacando en Gonzaga. Por su parte, Marta Suárez aspira a llegar lejos con las Horned Frogs de TCU, tras un espectacular inicio de temporada tanto del programa texano como de la jugadora ovetense.

El calendario de baloncesto por meses en 2026

Enero

15: NBA Berlín Game entre Orlando Magic vs Memphis Grizzies

18: NBA London Game entre Orlando Magic vs Memphis Grizzlies

23-24: Copa España Primera FEB

Febrero

5: NBA Trade Deadline

6-8; Ulm qualifier NextGen Euroleague

13-15: NBA All-Star en Los Angeles

19-22: Copa del Rey Liga Endesa

23: Ventanas FIBA masculina

27: Abu Dhabi NextGen Euroleague

Marzo

8.18: PreMundial femenino

13-15: Bolonia NextGen

17: Inicio March Madness NCAA

20-22: Belgrado NextGen

26-29: Copa de la Reina Liga Femenina

31: Inicio Playoffs NBA G League

Abril

3-5: Final Four NCAA Women en Phoenix

4-6: Final Four NCAA Men Indianápolis

14-17: Play-In Tournament NBA

15-19: Final Six Euroliga femenina en Zaragoza

18: Inicio Playoffs NBA

22: Inicio final Eurocup

30: Inicio Playoffs Liga Femenina Endesa

Mayo

8-10: Final Four masculina BCL

14: inicio Playoffs Primera FEB

14-23: Final Liga Femenina Endesa

22-24: Final Four Euroliga masculina en Atenas

Junio

2: Inicio Playoffs Liga Endesa

5: primer partido de la final NBA

6-7: Final Four Primera FEB

27: Inicio World Cup U17

28: Ventana FIBA masculina

Julio

11: Inicio World Cup U17 women

25: All-Star WNBA en Chicago

Agosto

24: Ventana FIBA masculina

Septiembre

4-13: Women’s Basketball World Cup

Octubre

Noviembre