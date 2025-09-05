Masivo éxodo de talentos internacionales rumbo a la NCAA: varios jugadores españoles dejan atrás sus carreras en España para dar el salto al baloncesto universitario estadounidense. La lista es amplia, y varios prospects podrían brillar en su año freshman, con la posible mirada puesta incluso en el Draft de la NBA 2026.

Mario Saint-Supéry entre los cinco mejores rookies internacionales de NCAA

El joven base de los Bulldogs de Gonzaga de NCAA se ha colado en la selección española para el Eurobasket, promediando 7,3 puntos y 3 asistencias en apenas 16,8 minutos de juego. Su presencia entre los doce elegidos de Scariolo sorprendió, pero las bajas en el puesto de base le dieron la oportunidad de dirigir junto a Sergio de Larrea al combinado nacional.

Tras su participación en el Eurobasket, Saint-Supery se dirige a Spokane para unirse a Gonzaga bajo las órdenes de la leyenda Mark Few. El joven pone fin a su etapa en la Liga Endesa y apuesta por la NCAA, tras su paso la temporada pasada por Baxi Manresa, cedido por Unicaja Málaga, con la meta de convertirse en un referente de los Bulldogs y seguir construyendo su camino hacia la NBA.

Su aterrizaje en la NCAA lo posiciona como uno de los jugadores internacionales más destacados a seguir en su año freshman, junto a otros españoles como Raúl Villar (Charlotte), Guillermo del Pino (Maryland Terrapins) y Rubén Domínguez (Texas A&M), que también forman parte de una prometedora lista de talentos.

Hannes Steinbach, Neoklis Avdalas y Dame Sarr lo acompañan

Son muchos los nombres a seguir en su primer curso en la NCAA, recordando casos de españoles como Baba Miller o Aday Mara. En la temporada 2025-26, junto a Mario Saint-Supery, tres jóvenes europeos acaparan la atención de los aficionados. Uno de ellos es Dame Sarr, canterano del Barça Basket que cerró de manera abrupta su etapa en el club azulgrana para ocupar el hueco dejado por Cooper Flagg en Duke. El gran interrogante será descubrir cuál será su rol de Dame Sarr dentro del sistema de Jon Scheyer en Durham.

Chapel check-in –> DAME SARR 👿 pic.twitter.com/AmYu6m1CWm — Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) August 22, 2025

Hannes Steinbach ocupará el puesto de Great Osobor en los Huskies de Washington que comanda en los banquillos Danny Sprinkle. El jugador alemán es uno de los prospects importantes de Europa que emprende la aventura de NCAA y se espera que obtenga un papel principal en Seattle. Steinbach opinaba hace unas semanas: “Creo que el paso a la NCAA en este momento para la mayoría de los jugadores es probablemente el mejor movimiento que se pueda hacer. Pasar de tu experiencia europea al estilo de vida estadounidense, experimentando antes una forma diferente de jugar al baloncesto, podría prepararte mejor para la NBA”.

Neoklis Avdalas se perfila como otro jugador europeo a seguir en el baloncesto universitario de NCAA. A sus 19 años, el base griego, formado en la cantera del Panathinaikos y con promedios de 8,8 puntos y 2,6 rebotes la pasada temporada en Peristeri, aterriza en Virginia Tech. Considerado un posible ‘lottery pick’ del Draft 2026, Avdalas se incorpora al equipo de la Atlantic Coast Conference dirigido por Mike Young, con el objetivo de devolver a los Hokies al March Madness, que no pisan desde 2022.

Otros talentos europeos novatos a seguir en NCAA