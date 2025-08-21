El tudelano Osobor ha vivido una carrera universitaria notable en la NCAA, marcada por su paso por Montana State, Utah State y Washington, siempre bajo la dirección de Danny Sprinkle. Tras cerrar su etapa universitaria en Estados Unidos y valorar su salto al profesionalismo a la NBA, el jugador ya ha definido su futuro: su primera experiencia como profesional llegará, aunque con un destino tan inesperado como sorprendente.

Great Osobor firma con Science City Jena de Alemania

Osobor participó en la NBA Summer League con los Houston Rockets, donde dejó buenas sensaciones y aguardó la posibilidad de firmar un contrato two-way que le permitiera alternar entre la NBA y la G League. Al mismo tiempo, el jugador formado en el CB Génesis fue convocado por España B, llegando incluso a sonar como candidato para dar el salto a la selección absoluta de Sergio Scariolo, en la que también aparecen jóvenes talentos como Baba Miller.

El ala-pívot tudelano finalmente iniciará su andadura profesional en Science City Jena, equipo recién ascendido de la primera división del baloncesto en Alemania, club ubicado en la zona de Turingia, siendo uno de los más exitosos de los estados federales de Alemania oriental en la historia de la Bundesliga. Great Osobor promedió 12.1 puntos y 6.4 rebotes con los Huskies de Washington el curso pasado y ahora buscará crear una primera gran temporada en la Easycredit BBL y buscar posibles nuevos horizontes futuros.

Debut de Osobor ante FC Bayern

El internacional español llega a un club que buscaba a un jugador interior como Osobor, dirigido por Björn Harmsen, y lo hará al lado de jugadores experimentados como Chris Carter o Alexander James Herrera, center clave del ascenso de Science City Jena la temporada pasada. El nuevo club de Osobor ya conoce su hoja de ruta en su retorno a la BBL y lo hará el 26 de septiembre ante FC Bayern.

“Buscábamos un pívot que encajase. Great pasó los últimos cuatro años en la universidad, recientemente completó la preparación para el Eurobasket con la selección española y jugó con el equipo B. Es un jugador que interpreta el cinco de forma diferente, es capaz de dar buenos pases, juega con mucha intensidad y también puede jugar en el poste bajo. Sin duda, nos aportará aún más profundidad, estabilidad y energía”, explicó el entrenador alemán, en el puesto desde 2023.

¿Por qué no tiene hueco en ACB?

Nacido en Tudela y formado en el CB Génesis hasta la categoría cadete, Osobor se trasladó junto a su familia a Bradford (Reino Unido) antes de recalar en 2021 en los Bobcats de Montana State, llegando incluso a formar parte de los nominados al premio Karl Malone de NCAA. Ese paso por el baloncesto británico le impide ser considerado como cupo de formación en la ACB, un aspecto que, pese al interés mostrado por varios equipos, ha terminado frenando su fichaje debido a la complejidad que siempre supone la normativa de cupos.

Osobor como único jugador español en Alemania

Son muchos los jugadores españoles que buscan oportunidades en ligas internacionales, pero la BBL alemana ha contado con una presencia española muy reducida en los últimos años. En la actual pretemporada, Osobor es, de momento, el único jugador español en la competición, acompañado por la representación en los banquillos de Pedro Calles, técnico del ALBA Berlín, y de los asistentes Miguel Zapata (Vechta) y Eduardo Fernández Galarreta (Bonn). Además, también figura el canterano del Joventut Badalona Zsombor Maronka, que milita actualmente en Hamburgo.